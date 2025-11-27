Cae camionero que trasladaba 500 kilos de marihuana desde Tarapacá a la región Metropolitana

La PDI detuvo a un camionero que se dedicaba a trasladar grandes cantidades de marihuana desde la Región de Tarapacá a la Metropolitana. En el último viaje fue capturado con 500 kilos de droga, avaluada en $2.500 millones.

De acuerdo a la investigación de la Brigada Antinarcóticos, la marihuana ingresaba por pasos no habilitados y era cargada por este sujeto en un camión de alto tonelaje. Este último cargamento lo escondió en Alto Hospicio.

Luego, trasladaba la mercancía por la Ruta 5 Norte con destino a la RM donde la entregaba a narcotraficantes de Santiago y el norte de la capital para su comercialización, hasta que fue descubierto por la Briant.

El jefe de la Brigada Antinarcóticos Metropolitana, prefecto Eduardo Gatica, señaló que el imputado burlaba las fiscalizaciones en la ruta, ya que “simulaba transportar otro tipo de mercadería y también tenía conocimiento de los horarios de los controles que se efectúan”.

Por su parte, el fiscal Alfredo Cerri indicó que con este procedimiento “se busca desbaratar ciertos grupos o personas que se dedican a proveer droga en las comunas de Santiago Centro, Estación Central y Quilicura”.

Añadió que “el sujeto se coordina con una organización criminal para efecto de trasladar desde el norte del país a la Región Metropolitana el cargamento de droga que sería recibido en estas comunas, para luego ser distribuida a diferentes narcotraficantes”.

Finalmente, informó que el detenido fue formalizado en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago por tráfico de drogas y se decretó su prisión preventiva por ser un peligro para la seguridad de la sociedad. El tribunal fijó un plazo de 120 días para la investigación.

