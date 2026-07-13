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Cadem muestra estabilidad en la aprobación de Kast, pero se desploma la evaluación de su gestión contra la delincuencia

Cadem muestra estabilidad en la aprobación de Kast, pero se desploma la evaluación de su gestión contra la delincuencia

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El Presidente de la República mantuvo un 38% de respaldo según la encuesta, aunque la aprobación del manejo de la delincuencia y el narcotráfico cayó ocho puntos.

Cadem muestra estabilidad en la aprobación de Kast, pero se desploma la evaluación de su gestión contra la delincuencia
Lunes 13 de julio de 2026 07:33
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La encuesta Cadem arrojó que en la segunda semana de julio, el 38% aprueba la gestión del Presidente José Antonio Kast, sin variaciones, mientras que el 58% (-1 punto) la desaprueba.

Las áreas de gestión mejor evaluadas son relaciones internacionales (44%), defensa (44%, -1pto) e inmigración (40%, -4pts).

Las peor evaluadas son economía y empleo (30% -4pts), comunicaciones (30% +2pts), relación con el Congreso (28% -6pts) y justicia (23%, -7pts).

La caída más importante en las áreas de gestión corresponde a delincuencia y narcotráfico (36%, -8pts).

Sobre el Plan de Reconstrucción Nacional, 44% (-1pto) está de acuerdo y 50% (+1pto) está en desacuerdo.

Asimismo, 47% (+2pts) cree que el Congreso debería aprobar el plan, mientras 42% (-5pts) estima que debería rechazarlo.

En tanto, el 81% está de acuerdo con destinar más recursos a la reconstrucción de las zonas afectadas por incendios en Ñuble y Biobío.

Además, el 55% aprueba entregar beneficios tributarios a las empresas que creen nuevos empleos formales, el 42% respalda garantizar invariabilidad tributaria por períodos de entre 10 y 20 años para grandes proyectos de inversión y 39% apoya reducir gradualmente el impuesto a las empresas de 27% a 22% en un plazo de tres años.

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