Cadem: Kast mantiene aprobación de 42% y un 50% respalda candidatura de Bachelet a la ONU

La última edición de la encuesta Plaza Pública de Cadem, correspondiente a la cuarta semana de abril, evidenció que el Presidente José Antonio Kast mantiene una aprobación de 42%, mientras que un 50% desaprueba su gestión.

Sobre el Plan de Reconstrucción Nacional que comenzó su debate legislativo, el 47% (+2pts) está de acuerdo con la iniciativa y 47% (-2pts) está en desacuerdo.

Asimismo, 50% dice que el Congreso debería aprobar el plan, mientras 39% estima que debería rechazarlo. Específicamente, el 88% está de acuerdo que funcionarios públicos que hayan hecho uso de licencias falsas puedan ser despedidos, el 77% apoya el subsidio para la creación de empleo, 44% la rebaja gradual del impuesto corporativo y sólo 34% establecer el régimen de invariabilidad tributaria.

En tanto, 63% declara que, si el proyecto incluyera medidas adicionales que alivien directamente el bolsillo de las personas, como rebaja en precio de medicamentos o pañales, su opinión sobre el plan sería mucho más favorable.

MICHELLE BACHELET A LA ONU

En cuanto a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), un 50% apoya la candidatura vs 39% que la rechaza y 52% cree que tiene posibilidades de ganar.

El 72% de los identificados con la derecha rechaza la postulación de la expresidenta, mientras el 88% de los identificados con la izquierda la respalda.

En ese sentido, 44% (-1pto) está de acuerdo con que el gobierno le haya retirado su apoyo y 48% (+3pts) está en desacuerdo. El 71% considera que la principal razón para retirar el apoyo fueron las diferencias políticas con la expresidenta.

(Imagen: Presidencia)

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