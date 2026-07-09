Cadem explica las principales razones de la desaprobación al Presidente Kast: Inflación, crecimiento y desempleo

La última encuesta Cadem estableció que la inflación (37%), el crecimiento y el desempleo (33%) son las principales razones de la desaprobación del Presidente José Antonio Kast, la cual llegó a un 59%.

Le siguen los recortes del gasto fiscal (27%), incumplimiento de promesas en seguridad e inmigración (27%), junto con disminución de impuestos a las empresas/reforma tributaria (26%).

En la segunda semana de julio, el 38% aprueba la gestión del Presidente Kast. Los principales motivos para aprobarlo son la promesa del gobierno de emergencia (52%), el plan nacional de reconstrucción (46%) y que tiene autoridad, liderazgo, es valiente y responsable (30%).

Los partidos políticos con mejor imagen son el PS (33%), el Partido Republicano (33%), RN (33%) y el Partido Nacional Libertario (33%). En tanto, los partidos con peor imagen son el Partido Liberal (21%) y la DC (18%). En todos los partidos políticos, la imagen negativa es más alta que la positiva.

En posicionamiento ideológico, la DC y Partido Liberal son percibidos como los partidos de centro, prácticamente igualados a la opinión de los chilenos en general, desplazando al PDG que, a juicio de la opinión pública, ahora se ubica más a la derecha. El PS nuevamente es considerado tan de izquierda como el Frente Amplio y el Partido Republicano tan de derecha como el Nacional Libertario.

En confianza en instituciones e industrias, Metro se posiciona en el primer lugar con 85%, seguido por Fonasa (73%), las universidades (72%), los supermercados (72%) y las líneas aéreas (70%). Las con menores niveles de confianza son las AFPs (30%), autopistas/concesionarias (30%) y las isapres (28%).

PURANOTICIA