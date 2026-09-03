Cadem: aprobación del Presidente Kast cae a 34% y percepción de que Chile va por mal camino llega a 63%

Tras conocerse el Imacec de julio, que registró una caída de 1,5%, la encuesta Cadem de esta semana evidenció un deterioro tanto en la evaluación del Gobierno como en las expectativas económicas de los chilenos.

De acuerdo con el sondeo, la aprobación del presidente José Antonio Kast cayó cuatro puntos y se ubicó en 34%, alcanzando así su nivel más bajo desde marzo de 2026. En paralelo, el 61% desaprueba su gestión.

El resultado negativo del Imacec de julio, sin embargo, no fue una sorpresa para la mayoría de los encuestados: el 83% señaló que no le sorprendió el desempeño de la economía.

En cuanto a la percepción sobre el rumbo del país, el 63% considera que Chile va por un mal camino, cifra que aumentó cinco puntos y que representa el nivel más alto registrado durante lo que va del actual gobierno. En contraste, apenas el 32% estima que el país va por buen camino.

EMPLEO Y CONSUMO

Las expectativas respecto del mercado laboral también muestran un fuerte deterioro. El 91% manifiesta expectativas negativas sobre el empleo, alcanzando su nivel más alto desde mediados de 2020, en plena pandemia.

A esto se suma la percepción sobre la capacidad de los consumidores para adquirir bienes y servicios. El 82% considera negativa la situación económica de los consumidores, lo que constituye el peor resultado desde julio de 2014, cuando comenzó a realizarse esta medición.

Respecto de las perspectivas para el segundo semestre, solo el 24% cree que la situación económica mejorará, mientras que el 37% considera que se mantendrá igual y el 36% anticipa un empeoramiento.

MEGARREFORMA

La encuesta también consultó por las perspectivas económicas luego de la aprobación de la megarreforma. En este punto, solo el 4% cree que el crecimiento económico de Chile aumentará en el corto plazo.

Por otro lado, el 20% considera que el crecimiento se mantendrá igual, mientras que el 38% estima que aumentará en el mediano o largo plazo. En contraste, el 33% cree que disminuirá.

Finalmente, el sondeo refleja la presión que enfrentan los hogares. Solo el 10% de los chilenos declara que el presupuesto familiar le alcanza bien y, además, logra ahorrar.

En tanto, el 52% asegura que el dinero le alcanza justo para llegar a fin de mes, mientras que el 36% señala que no le alcanza.

Los resultados muestran así un escenario marcado por la caída en la aprobación presidencial, una mayor percepción de que el país avanza por un mal camino y un fuerte deterioro de las expectativas sobre empleo, consumo y situación económica de los hogares.

PURANOTICIA