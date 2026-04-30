Cadem: Aprobación del Presidente Kast baja al 40% y rechazo a su gestión alcanza un 57%

La encuesta Cadem difundida este jueves, correspondiente a la última semana de abril, arrojó que el 40% (-1pto) aprueba la gestión del Presidente José Antonio Kast y el 57% (+4pts) la desaprueba, el nivel más alto desde el inicio de su mandato.

Sobre las medidas de recorte anunciadas por el Gobierno, 52% está de acuerdo con paralizar las obras de ampliación del GAM, pero 59% está en desacuerdo con revisar, reducir o eventualmente eliminar 142 programas del Estado y 54% con que todos los ministerios reduzcan en 3% su gasto.

Por otra parte, la medición evidenció un fuerte descenso en la confianza ciudadana respecto al cumplimiento de ciertas promesas gubernamentales. Las caídas más notorias se observaron en las expectativas de reducir la delincuencia (33%, -21pts), controlar la inmigración (41%, -20pts) y lograr que la economía crezca (33%, -19pts).

En la vereda opuesta, las áreas donde la población mantiene mayores esperanzas de concreción son la eliminación de permisos para destrabar las inversiones (55%, -9pts), la autorización para que los colegios públicos puedan volver a seleccionar alumnos (54%, -10pts) y suprimir las contribuciones a la primera vivienda (52%, -3pts).

Bajo este escenario, las urgencias de la ciudadanía están claramente marcadas. Disminuir la delincuencia y los homicidios lidera las prioridades con un 58%, seguido más atrás por el proyecto de alivio a la clase media (29%) y el proyecto de Reconstrucción Nacional (21%).

Al abordar el panorama financiero del país, un 63% (+20pts) estima que el Estado cuenta con los recursos suficientes para financiar sus compromisos. En contraste, un 27% (+5pts) opina que los fondos son pocos y se debe priorizar mucho el gasto, mientras que apenas un 8% (-25pts) percibe que el aparato estatal está enfrentando una situación fiscal crítica.

Sobre las dificultades en las arcas públicas, el 42% (+2pts) piensa que el principal problema es que el Estado gasta mal, y un 24% (+2pts) asegura que gasta demasiado. Profundizando en este punto, un 33% considera que se malgasta en muchos programas que no sirven, un 27% señala que esto ocurre en algunos programas que no sirven, y un 26% indica que pasa en muy pocos programas que no sirven.

Finalmente, al consultar sobre las áreas idóneas para aplicar recortes, la administración y funcionamiento del Estado encabeza las opciones (51%, -5pts). Como contraparte, los sectores donde la ciudadanía demanda que debiera aumentar el gasto son salud (46%), educación (31%), seguridad y orden público (29%), junto con seguridad social y pensiones (22%).

PURANOTICIA