Cadem: Aprobación de Kast sube 4 puntos y alcanza un 44% mientras que la desaprobación se ubica en 52%

Este jueves se conoció una nueva versión de la encuesta Plaza Pública Cadem, donde se reveló que en la tercera semana de junio, 44% (+4pts) aprueba la gestión del Presidente José Antonio Kast y 52% (-2pts) la desaprueba.

Además, se dio a conocer que un 85% considera grave el ingreso irregular de niños haitianos y 58% piensa que se trata de tráfico de menores.

El 72% supo que el Gobierno instruyó a todos los poderes del Estado para que se encuentre a los niños que permanecen inubicables y 56% piensa que la principal prioridad en este caso es ubicarlos y protegerlos, seguido por investigar a funcionarios públicos que pudieron haber fallado (44%) e investigar y sancionar a los adultos responsables (32%).

Sobre el plan de Reconstrucción Nacional, 45% (+2pts) está de acuerdo con el plan y 49% está en desacuerdo.

Asimismo, 45% (-1pto) cree que el Congreso debería aprobar el plan, mientras 47% (+2pts) estima que debería rechazarlo.

En cuanto al acuerdo de paz en Medio Oriente, 50% piensa que durará algunos meses, 80% dice que es muy importante para Chile y 65% para la economía personal/familiar. A su vez, el 45% espera que el precio de las bencinas baje, aunque lentamente, y 76% opina que se quedará más alto de lo que estaba antes de la guerra.

Por último, en evaluación de instituciones, Bomberos (88%, -4pts), Carabineros (66%, -1pto) y la PDI (66%, -8pts) son las mejores evaluadas.

Mientras la CUT (20%, -4pts), el Congreso (14%, -1pto) y los partidos políticos (8%, -2pts) son las tres peor evaluadas. Las caídas más significativas se registran en el Registro Civil (50%, -12pts), el Sernac (42%, -11pts), la Tesorería General (39%, -16pts) y el SII (38%, -12pts).

PURANOTICIA