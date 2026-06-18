Cadem: Aprobación de Kast sube 4 puntos y alcanza un 44% mientras que la desaprobación se ubica en 52%

Además, se dio a conocer que un 85% considera grave el ingreso irregular de niños haitianos y 58% piensa que se trata de tráfico de menores.
Este jueves se conoció una nueva versión de la encuesta Plaza Pública Cadem, donde se reveló que en la tercera semana de junio, 44% (+4pts) aprueba la gestión del Presidente José Antonio Kast y 52% (-2pts) la desaprueba.
Además, se dio a conocer que un 85% considera grave el ingreso irregular de niños haitianos y 58% piensa que se trata de tráfico de menores.
El 72% supo que el Gobierno instruyó a todos los poderes del Estado para que se encuentre a los niños que permanecen inubicables y 56% piensa que la principal prioridad en este caso es ubicarlos y protegerlos, seguido por investigar a funcionarios públicos que pudieron haber fallado (44%) e investigar y sancionar a los adultos responsables (32%).
Sobre el plan de Reconstrucción Nacional, 45% (+2pts) está de acuerdo con el plan y 49% está en desacuerdo.
Asimismo, 45% (-1pto) cree que el Congreso debería aprobar el plan, mientras 47% (+2pts) estima que debería rechazarlo.
En cuanto al acuerdo de paz en Medio Oriente, 50% piensa que durará algunos meses, 80% dice que es muy importante para Chile y 65% para la economía personal/familiar. A su vez, el 45% espera que el precio de las bencinas baje, aunque lentamente, y 76% opina que se quedará más alto de lo que estaba antes de la guerra.
Por último, en evaluación de instituciones, Bomberos (88%, -4pts), Carabineros (66%, -1pto) y la PDI (66%, -8pts) son las mejores evaluadas.
Mientras la CUT (20%, -4pts), el Congreso (14%, -1pto) y los partidos políticos (8%, -2pts) son las tres peor evaluadas. Las caídas más significativas se registran en el Registro Civil (50%, -12pts), el Sernac (42%, -11pts), la Tesorería General (39%, -16pts) y el SII (38%, -12pts).
PURANOTICIA