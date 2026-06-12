Cadem: 83% está de acuerdo con levantar el secreto bancario sin orden judicial ante sospechas

El levantamiento del secreto bancario sin autorización judicial en casos excepcionales o ante sospechas fundadas cuenta con un amplio respaldo ciudadano, según reveló la última encuesta Cadem, que abordó la percepción de los chilenos frente al avance del narcotráfico y el crimen organizado en el país.

La medida forma parte de un proyecto que actualmente se encuentra en tramitación legislativa y que pasó a comisión mixta luego de no alcanzar la aprobación necesaria en el Senado.

De acuerdo con el sondeo, el 83% de los consultados está de acuerdo con permitir el acceso a información bancaria sin autorización judicial previa en situaciones excepcionales o cuando existan antecedentes que justifiquen la revisión.

Asimismo, el 74% considera que el Estado debe contar con mecanismos más rápidos para acceder a información bancaria sospechosa con el fin de enfrentar el narcotráfico y las organizaciones criminales.

Respecto a los resguardos para evitar abusos en el uso de esta herramienta, el 94% respalda que existan sanciones penales para los funcionarios que hagan un uso indebido de los datos obtenidos, mientras que el 56% está de acuerdo con que el Congreso fiscalice la aplicación de esta facultad.

PREOCUPACIÓN POR EL AVANCE DEL NARCOTRÁFICO

La encuesta también evidenció una alta preocupación ciudadana por la expansión del crimen organizado en Chile.

El 97% de los encuestados considera que el narcotráfico y el crimen organizado constituyen actualmente un problema muy grave, mientras que el 95% cree que la situación ha empeorado durante los últimos cinco años.

Además, el 61% estima que este fenómeno seguirá creciendo durante el próximo quinquenio, reflejando una visión pesimista sobre la capacidad del país para contener su avance.

En cuanto a las causas que explicarían esta situación, el 57% apunta a la debilidad del sistema judicial, seguido por la corrupción en las instituciones (38%) y la inmigración irregular (36%).

PERCEPCIÓN DE INFILTRACIÓN EN INSTITUCIONES

Uno de los resultados más llamativos del estudio es la percepción de que las organizaciones criminales han logrado penetrar distintos ámbitos de la sociedad chilena.

El 81% de los consultados cree que el narcotráfico y el crimen organizado ya se han infiltrado en Chile en general, mientras que el 71% considera que existe presencia de estas redes en Gendarmería y el mismo porcentaje lo percibe en puertos y aduanas.

A su vez, el 66% estima que también han logrado influir en bancos e instituciones financieras.

CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES

Respecto a la capacidad de las instituciones para enfrentar este fenómeno, la Policía de Investigaciones lidera los niveles de confianza con un 79%, seguida por Carabineros (67%) y las Fuerzas Armadas (62%).

Más atrás aparecen otras entidades vinculadas al combate contra la delincuencia organizada. Solo el 46% declara confiar en el Gobierno para esta tarea, mientras que el 42% lo hace en la Fiscalía y el 36% en las municipalidades.

PRESENCIA CRIMINAL EN LAS CALLES

En relación con la situación de seguridad en los espacios públicos, el 28% de los encuestados considera que existe un vacío de control en las calles, mientras que otro 27% cree que estos espacios están en manos de organizaciones criminales.

Entre estas agrupaciones, el Tren de Aragua aparece como la banda más conocida por la ciudadanía, con un 98% de reconocimiento, además de ser la organización que genera mayor temor, con un 86%.

La encuesta fue aplicada durante la segunda semana de junio y recopiló las respuestas de 1.008 personas, alcanzando una cobertura de 157 comunas a nivel nacional.

PURANOTICIA