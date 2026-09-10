Cadem: 48% respalda dichos de embajador de EE.UU. sobre el estallido social, pero 62% rechaza que intervenga en la política chilena

Según la segunda medición de septiembre de Plaza Pública-Cadem, el 48% de los chilenos está de acuerdo con la afirmación del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, respecto de que los hechos de violencia registrados durante el estallido social de 2019 provinieron de organizaciones de izquierda, mientras que un 44% está en desacuerdo con esa versión.

Sin embargo, la encuesta revela que existe una opinión mayoritaria respecto de los límites de la intervención de representantes diplomáticos extranjeros: un 62% considera incorrecto que un embajador se pronuncie públicamente sobre temas propios de la política chilena, frente a un 26% que lo considera correcto. Un 12% no responde.

Al mismo tiempo, un 74% está de acuerdo con que el Gobierno de Chile haya convocado al embajador estadounidense para solicitar los antecedentes que respaldarían sus declaraciones, mientras que un 16% está en desacuerdo y un 10% no responde.

La medición también abordó las relaciones entre Chile y Argentina. Frente a las recientes declaraciones de autoridades políticas y militares argentinas sobre la soberanía del Estrecho de Magallanes, un 69% considera que Argentina tiene pretensiones territoriales, mientras que un 24% estima que respeta la soberanía chilena de acuerdo con los tratados y la última declaración conjunta de los presidentes Javier Milei y José Antonio Kast.

Respecto del decreto argentino de 2021 que plantea que el Estrecho de Magallanes es un espacio compartido entre ambos países, un 54% cree que el Presidente Kast debería exigir al mandatario argentino su derogación. En tanto, un 37% considera suficiente la declaración conjunta en la que ambos mandatarios señalaron que el Estrecho es de soberanía exclusiva de Chile.

La percepción sobre Argentina también se refleja en la evaluación de los socios internacionales: un 62% considera que el país vecino es un socio confiable para Chile, mientras que un 31% opina lo contrario. En contraste, Japón lidera la lista de países considerados socios confiables, con un 83%, seguido por Canadá, con 80%, e Inglaterra, con 78%.

En relación con las Islas Malvinas o Falklands, un 68% de los encuestados considera que son británicas, mientras que un 17% cree que son argentinas y un 15% no responde.

Asimismo, un 62% está en desacuerdo con que el Presidente Kast haya reiterado, en su declaración conjunta con Milei, el apoyo de Chile a los legítimos derechos de soberanía argentinos sobre las islas. Un 22% está de acuerdo y un 16% no responde.

En cuanto a las relaciones comerciales que Chile debería privilegiar, China encabeza las preferencias con un 60%, seguida por la Unión Europea, con 49%, y Canadá, Australia y Nueva Zelanda, con 46%. Más atrás aparecen India y el sudeste asiático, con 37%; América Latina, también con 37%; y Estados Unidos, con 32%.

En la segunda semana de septiembre, un 35% aprueba la forma en que el Presidente José Antonio Kast está conduciendo su Gobierno, mientras que un 61% la desaprueba y un 4% no responde.

En tanto, un 69% declara haber escuchado sobre la interpelación que realizará la Cámara de Diputados al ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna. Consultados sobre la iniciativa, un 50% considera que es una buena idea, frente a un 34% que la califica como mala idea y un 16% que no responde.

Respecto de las razones que estarían detrás de la interpelación, un 41% cree que se debe principalmente a las críticas al manejo del Gobierno frente a Argentina y Estados Unidos; un 26% lo atribuye a la necesidad de fiscalizar la conducción de la política exterior y un 19% a una estrategia política de la oposición para debilitar al canciller y al Gobierno.

PURANOTICIA