Cadáver de un hombre fue encontrado en zona rural de Paine: mantenía las manos y el cuello atados con alambre

Durante este jueves, la tranquilidad habitual de la comuna de Paine se vio abruptamente interrumpida tras el descubrimiento de un cadáver.

Se trata de un hombre de unos 25 años, cuyos restos fueron localizados en el sector rural de Chada, específicamente abandonados a un costado del camino Las Lilas.

El occiso exhibía evidentes signos de violencia en su anatomía. De acuerdo a los antecedentes recabados, la víctima tenía su cuello y manos amarrados con alambres, además de encontrarse con el cuerpo cubierto con una sábana. Sumado a lo anterior, el cadáver presentaba la mutilación de su ojo derecho.

El hallazgo se produjo cuando un vecino que transitaba por la zona se percató de la macabra escena, procediendo a dar aviso inmediato a las autoridades policiales.

Respecto a este procedimiento, desde el Ministerio Público detallaron la dinámica inicial de los hechos: “Fiscalía ECOH junto a Carabineros se trasladó a Paine porque un vecino de un sector rural encontró, junto a un camino, el cuerpo de un hombre envuelto en una frazada con señales de violencia”.

Para hacerse cargo de la investigación, hasta el sitio del suceso concurrió el Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios de la Fiscalía. Este grupo especializado ya inició las diligencias para esclarecer el homicidio, enfocándose en el trabajo científico del área y en levantar las primeras evidencias que permitan reconstruir el crimen.

(Imagen: @ECOH_FiscaliaRM)

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