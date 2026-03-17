Brutal encerrona en Pudahuel: padre fue apuñalado y golpeado con un martillo al intentar salvar a su hija de 2 años

Un hombre de 51 años fue apuñalado y golpeado con un martillo en la cabeza cuando intentaba rescatar a su hija de 2 años en medio de una encerrona que sufrió al salir de su domicilio en la comuna de Pudahuel.

El brutal hecho ocurrió a las 20:45 horas de este lunes en calle Papa San Calixto, donde la víctima -que salía a buscar a su esposa al Metro- fue interceptada por cuatro sujetos armados y con el rostro cubierto, quienes intentaron robar su automóvil.

En medio del forcejeo, el hombre intentó sacar rápidamente a su hija de 2 años que se encontraba en la parte trasera del automóvil, en su silla de seguridad. Uno de los delincuentes lo golpeó en la cabeza con un martillo y otro lo apuñaló.

Vecinos salieron de sus casas a ayudarlo y se abalanzaron contra los delincuentes, quienes se dieron a la fuga en dirección desconocida, sin concretar el robo. La víctima, en tanto, fue trasladada en grave estado al SAPU Dr. Gustavo Molina.

Debido que se encontraba en riesgo vital, en el Cesfam el hombre fue estabilizado y derivado hasta el Hospital San Juan de Dios. Actualmente, se encuentra fuera de riesgo vital, aunque aún en estado grave.

Sobre lo ocurrido, el teniente Manuel Narváez señaló que "al percatarse que se iban a llevar su vehículo, recuerda que mantenía a su hija de 2 años en el asiento trasero, y forcejea con los sujetos para poder sacar a su hija desde el interior del vehículo".

"En ese minuto es donde uno de estos antisociales sustrae desde su vestimenta un objeto contundente, al parecer un martillo, y procede a propinarle golpes en su rostro y a la vez también una puñalada en su extremidad inferior", añadió.

Por instrucciones de la Fiscalía Metropolitana Occidente, el caso quedó a cargo del OS9 y Labocar de Carabineros.

PURANOTICIA