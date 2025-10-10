Boric y Chomali abordaron temas de relevancia nacional y profundizaron sobre la visita del Presidente al Vaticano en La Moneda

El Presidente Gabriel Boric se reunió con el arzobispo de Santiago, Fernando Chomali, para abordar distintos temas, entre los que se encuentra el viaje que realizará el Mandatario para reunirse con el Papa León XIV en el Vaticano.

Además, el jefe de Estado y el sacerdote tuvieron la oportunidad de conversar sobre los desafíos que enfrenta nuestro país en distintas materias, como migración, un sistema económico con más equidad, la importancia del cuidado y defensa de la niñez, entre otros.

"A raíz de mi próxima visita oficial al Vaticano me entregó la primera exhortación apostólica del Papa León XIV, llamada “Dilexi Te” (Te he amado), texto sobre el servicio a los pobres, y me contó también sobre la importante trayectoria pastoral del Papa. Agradezco la conversación y su visita a La Moneda", señaló Boric en su cuenta de X.

Esta reunión se da en la antesala del viaje que realizará el Presidente Gabriel Boric entre el lunes 13 y miércoles 15 de octubre, con la visita oficial al Vaticano y una visita de trabajo en Roma, Italia.

(Imagen: @GabrielBoric)

