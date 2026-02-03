Boric responde a Squella y dice que calificar de "amarre" la candidatura de Bachelet a la ONU es "una pequeñez y frivolidad tremenda"

A través de sus redes sociales, el Presidente Gabriel Boric defendió la postulación de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas (ONU) y criticó los dichos del presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, quien rechazó la candidatura.

El senador electo calificó la decisión del Ejecutivo de ratificar la candidatura de la expresidenta como "el amarre más grande" que estaría dejando el Gobierno saliente, además de afirmar que “esta es una candidatura que nace muerta”.

Respondiendo en X al senador electo, el Mandatario defendió su decisión y recordó que la candidatura fue anunciada en la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre de 2025.

“Sería la primera chilena y la primer mujer en la historia en la Secretaría General de la ONU. En un hecho inédito, fue inscrita junto con las dos principales potencias de América Latina, México y Brasil", complementó.

"Calificarla de amarre es de una pequeñez y frivolidad tremenda. Es una decisión que nos enorgullece y pone en alto el nombre de Chile”, publicó el mandatario.

