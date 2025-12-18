Bombero perdió la vida tras derrumbe mientras combatía incendio en un cité de Santiago

Un bombero perdió la vida mientras se encontraba trabajando en el combate de un incendio en un cité de la comuna de Santiago, en la región Metropolitana.

El voluntario, de nombre Paul Valenzuela, pertenecía a la Sexta Compañía del Cuerpo de Bomberos de Santiago.

El incendio estructural se registró en un cité del sector de avenida España con Domeyko, emergencia que provocó una densa columna de humo visible desde distintos puntos de la región.

Según información preliminar, el bombero sufrió el desplome de un muro, lo que le provocó graves lesiones que terminaron causando su muerte.

(Imagen: @cbsantiago)

PURANOTICIA