Bolsa de Santiago fue evacuada durante operativo: presunto elemento explosivo llevaba décadas en una bóveda

Un operativo policial tras el hallazgo de un presento elemento explosivo obligó a evacuar la Bolsa de Comercio de Santiago.

El hecho ocurrió en calle La Bolsa, a pasos del Palacio de La Moneda, y en lugar habló con la prensa el coronel Claudio Pávez, de la Prefectura Santiago Central, quien señaló que fueron advertidos de la situación alrededor de las 16:15 horas.

El aviso a personal policial indicaba que una persona acudió a retirar algunas pertenencias particulares a “una casilla que, a su vez, se encuentra al interior de una bóveda”.

“La persona accede al sector de las bóvedas y, al momento de proceder a la apertura de la casilla, se encuentra con un elemento con características de un explosivo y también, encontró algunas vainas”, detalló.

El funcionario policial indicó, además, que se activó el protocolo respectivo y se evacuó de forma preventiva al menos a 40 personas que estaban dentro de la Bolsa de Comercio.

Por instrucción del Ministerio Público, el Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) fijó, embaló y transportó el elemento explosivo a una zona segura, específicamente a un cuartel del Laboratorio de Criminalística (Labocar) de Carabineros. Esto, con el fin de realizar “su análisis y posterior destrucción”.

El coronel Pávez explicó que el GOPE ahora deberá realizar un informe complementario dirigido al Ministerio Público para especificar las características del elemento hallado. Junto con ello, valoró la agilidad de la actuación de la unidad especializada.

Según dijo el funcionario policial, la casilla era propiedad del hermano de la persona que concurrió a revisar la bóveda. El dueño murió hace alrededor de 30 años, por lo tanto, la casilla estaba en desuso.

El coronel de Carabineros añadió que el copropietario está identificado y ya declaró ante personal policial, antecedentes que fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

En el procedimiento no hubo ningún lesionado ni algún tipo de problema de salud. Además de la evacuación preventiva, se suspendió el tránsito peatonal, el cual ya fue normalizado.

(Imagen referencial)

PURANOTICIA