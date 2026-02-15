Biobío conmemora el Día del Brigadista Forestal con homenaje a combatientes y víctimas

Con un acto cargado de emoción y memoria, instituciones públicas y privadas conmemoraron este sábado el Día del Brigadista Forestal en la Región del Biobío, reconociendo la labor de quienes enfrentan incendios forestales y recordando a las víctimas de recientes emergencias. La ceremonia fue organizada por CONAF y la Corporación Chilena de la Madera (CORMA).

Durante la actividad, se rindió homenaje a brigadistas destacados por su liderazgo y desempeño en terreno, además de realizar un minuto de silencio por las personas fallecidas en las comunas de Penco y Tomé. El delegado presidencial regional, Eduardo Pacheco, destacó el compromiso y la valentía de quienes arriesgan su vida en la protección de las comunidades y reafirmó el apoyo del Estado a la labor de los brigadistas.

La gerenta regional de CORMA Biobío-Ñuble, Margarita Celis, enfatizó la importancia del trabajo conjunto entre el sector público y privado para enfrentar emergencias. Además, recordó que este día convoca a redoblar los esfuerzos en prevención y fortalecer las capacidades de respuesta ante incendios forestales en todo el país.

Durante la ceremonia se distinguió a 15 brigadistas de CONAF que, pese a perder sus viviendas y pertenencias en recientes incendios, continuaron trabajando en primera línea. El director regional de CONAF, Esteban Krause, valoró el profesionalismo y vocación de servicio de las brigadas, destacando que representan los más altos valores institucionales de la organización.

La jornada incluyó también un reconocimiento a Bomberos de Chile y a las Brigadas de Refuerzos de Incendios Forestales del Ejército, subrayando la coordinación interinstitucional durante la contingencia. La conmemoración recuerda la tragedia del 15 de febrero de 2009 en Chanco, cuando 13 brigadistas forestales fallecieron en un accidente aéreo mientras se dirigían a combatir un incendio, y finalizó con un llamado a reforzar la prevención y el cuidado del territorio.

PURANOTICIA