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Biministro Daniel Mas respalda el despido de ocho ejecutivos en Codelco por irregularidades en reportes de producción

Biministro Daniel Mas respalda el despido de ocho ejecutivos en Codelco por irregularidades en reportes de producción

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A través de sus redes sociales, el titular de Economía y Minería apoyó la decisión del directorio de la estatal tras detectarse anomalías en las cifras de 2024 y 2025, remarcando que la transparencia es intransable y que la medida busca fortalecer la confiabilidad de la empresa pública.

Biministro Daniel Mas respalda el despido de ocho ejecutivos en Codelco por irregularidades en reportes de producción
Viernes 30 de octubre de 2026 11:29
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“Caiga quien caiga” fue la frase con la que el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, inició una publicación en redes sociales, en la que manifestó su respaldo a la decisión del directorio de Codelco de desvincular a ocho ejecutivos y profesionales, luego de detectarse irregularidades en los reportes de producción correspondientes a 2024 y 2025.

A través de su cuenta de X, el secretario de Estado expresó: “Respaldamos firmemente la determinación del directorio de Codelco de poner término a la relación laboral de ocho ejecutivos y profesionales de Chuquicamata, Ministro Hales, Salvador y Casa Matriz, tras los hallazgos de las auditorías internas y externas sobre irregularidades en los reportes de producción de los años 2024 y 2025”.

En la misma publicación, el biministro enfatizó que “la transparencia y la probidad son principios completamente intransables en nuestras empresas públicas", reafirmando la postura del Gobierno frente a los antecedentes detectados en la estatal.

Finalmente, Mas sostuvo que “Este paso es parte de un proceso profundo de revisión y fortalecimiento institucional para corregir deficiencias y asegurar la total confiabilidad de la información corporativa de la principal empresa de todos los chilenos”.

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