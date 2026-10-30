Biministro Daniel Mas respalda el despido de ocho ejecutivos en Codelco por irregularidades en reportes de producción

“Caiga quien caiga” fue la frase con la que el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, inició una publicación en redes sociales, en la que manifestó su respaldo a la decisión del directorio de Codelco de desvincular a ocho ejecutivos y profesionales, luego de detectarse irregularidades en los reportes de producción correspondientes a 2024 y 2025.

A través de su cuenta de X, el secretario de Estado expresó: “Respaldamos firmemente la determinación del directorio de Codelco de poner término a la relación laboral de ocho ejecutivos y profesionales de Chuquicamata, Ministro Hales, Salvador y Casa Matriz, tras los hallazgos de las auditorías internas y externas sobre irregularidades en los reportes de producción de los años 2024 y 2025”.

En la misma publicación, el biministro enfatizó que “la transparencia y la probidad son principios completamente intransables en nuestras empresas públicas", reafirmando la postura del Gobierno frente a los antecedentes detectados en la estatal.

Finalmente, Mas sostuvo que “Este paso es parte de un proceso profundo de revisión y fortalecimiento institucional para corregir deficiencias y asegurar la total confiabilidad de la información corporativa de la principal empresa de todos los chilenos”.

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