Biministro Alvarado confía en recomponer acuerdo con el PPD antes de la votación de la megarreforma

El biministro del Interior y la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Claudio Alvarado, manifestó su confianza en que el acuerdo entre el Gobierno y el PPD por la megarreforma pueda recomponerse antes de que el proyecto sea sometido a votación en la Sala del Senado este miércoles.

Tras participar del comité de Seguridad en La Moneda, el secretario de Estado expresó que “espero que, en el transcurso de las próximas horas, de los próximos días, tenemos plazo hasta el miércoles, esa relación se pueda recomponer, se pueda recapacitar y se pueda aprobar en los términos que se habían conversado”.

En esa línea, Alvarado aseguró que la indicación que generó el conflicto fue retirada, por lo que, a su juicio, las condiciones del acuerdo vuelven a ser las originalmente pactadas.

“Esa indicación fue retirada, por lo tanto, ese problema hoy día no existe y la indicación que hizo relación con la invariabilidad tributaria, se va a mantener exactamente en los mismos términos de la propuesta del PPD. En mi juicio, retirada la indicación anterior y aprobándose la indicación que propuso el PPD, quedamos en los mismos términos que se habían conversado”, afirmó.

Asimismo, reconoció que el proceso ha generado tensiones entre ambas partes, aunque confía en que estas puedan superarse.

“Yo entiendo que estos procesos generan frustraciones, generan incomodidades, generan molestias, pero ya hemos estado conversando, se han dado las explicaciones y espero que en los próximos días esto se pueda recomponer”, sostuvo.

El ministro insistió en que la votación contemplará la propuesta impulsada por el PPD, por lo que llamó a la colectividad a respaldarla.

“El miércoles se va a votar exactamente lo que ellos propusieron, por lo tanto, espero que, si se mantiene lo que ellos propusieron, puedan recapacitar y apoyar su propia indicación”, agregó.

Respecto al quiebre de confianzas entre el Ejecutivo y el partido oficialista, Alvarado afirmó que aún existe espacio para reconstruir la relación.

“Sobre el quiebre de las confianzas, si existe disposición, si existe voluntad, se puede recomponer y en eso estamos trabajando, en eso estamos conversando”, señaló.

Finalmente, abordó la polémica por la rebaja del 22%, indicando que, aunque el ministro Jorge Quiroz había hecho pública esa propuesta, el Ejecutivo optó por retirarla para respetar lo acordado con el PPD.

“La rebaja del 22% públicamente el ministro Jorge Quiroz la había manifestado, pero si eso no estuvo o no fue bien clarificado en la conversación con el PPD, aquí el valor de la palabra empeñada es lo que manda y si no estuvo en el marco de las conversaciones, se retira y problema solucionado”, concluyó.

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