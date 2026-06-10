Biministro Alvarado atribuye a promesa de condonación de Boric gran parte del problema de morosidad del CAE

El ministro del Interior y vocero de Gobierno, Claudio Alvarado, respondió este miércoles a las críticas formuladas por el expresidente Gabriel Boric respecto de los embargos a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) y aseguró que gran parte del problema actual de morosidad se originó por el anuncio de una eventual condonación de la deuda estudiantil realizado durante la administración anterior.

Desde La Moneda, el secretario de Estado defendió las acciones de cobro impulsadas por el Ejecutivo y sostuvo que las expectativas generadas por esa promesa influyeron en que muchas personas dejaran de cumplir con sus pagos.

Las declaraciones se producen luego de que Boric cuestionara una supuesta contradicción del Gobierno al permitir embargos de cuentas bancarias a deudores del CAE mientras rechaza el levantamiento del secreto bancario sin orden judicial para combatir el crimen organizado.

"Son dos cosas totalmente distintas. Y yo le pediría al expresidente Boric que se refiera como corresponde a cada tema y no mezcle situaciones. Primero, él hizo un llamado permanente durante su gobierno a que iba a condonar el CAE, si no lo cumplió, no es problema de este gobierno que las personas hayan dejado de pagar", dijo Alvarado.

El ministro también argumentó que las medidas de cobro están dirigidas a personas que cuentan con capacidad económica para responder por sus obligaciones financieras.

Luego, recalcó que esas personas que tienen "ingresos suficientes, más de 3 millones y medio de pesos, no van a reprogramar y tenemos legítimo derecho de cobrar esa plata que corresponden a todos los chilenos".

En esa línea, insistió en que las promesas de condonación tuvieron un efecto directo en el comportamiento de algunos deudores.

"Obviamente, cuando a cientos, a miles de personas se les dice que una deuda se va a condonar, el sentido común dice, dejo de pagar. En consecuencia, actualmente gran parte del problema también está motivada por esa promesa".

Alvarado evitó profundizar en las declaraciones del exmandatario, aunque reafirmó que el Ejecutivo está actuando con responsabilidad fiscal y buscando recuperar recursos públicos.

"No voy a calificar los dichos de él, solamente decir de que este gobierno es un gobierno serio, un gobierno responsable, y que está tratando de recuperar recursos que pertenecen a todos los chilenos, de personas que hace muchos años están debiendo y que tienen ingresos superiores a tres millones y medio de pesos", cerró Alvarado.

Las declaraciones del ministro se suman al debate generado en torno a los embargos de cuentas bancarias de deudores del CAE y reabren la discusión sobre el financiamiento de la educación superior, la recuperación de recursos fiscales y el impacto que tuvo la promesa de condonación del CAE en miles de beneficiarios del sistema.

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