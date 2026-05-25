Biministro Alvarado advierte que avanzarán con planificación original de la megarreforma si la oposición no tiene "voluntad"

Luego de afirmar el fin de semana que el Gobierno estaba dispuesto a darse más tiempo del pensado para negociar con la oposición su proyecto de Reconstrucción Nacional, ahora, el biministro Claudio Alvarado matizó tales dichos.

El titular de las certeras del Interior y de la Secretaría General de Gobierno (Segegob) reiteró que tienen disposición al diálogo, pero advirtió que si la oposición no muestra "voluntad", el Ejecutivo avanzará con su planificación original, que implica tener aprobado el proyecto en junio.

"En la medida de que exista disposición, voluntad y propuestas de la oposición para buscar consensos y puntos de encuentro, obviamente daremos los espacios para una discusión razonable en el Congreso", precisó.

Pero, añadió que "si esa voluntad no existe en la oposición y se mantiene un rechazo categórico, por ejemplo, a la idea de legislar, seguiremos avanzando de acuerdo a la planificación que tenemos originalmente".

Incluso advirtió que el Gobierno podría darle suma urgencia a la iniciativa en el Senado, "tal y como lo hicimos en la Cámara de Diputados, para tener una discusión original de quince días".

"La disposición y la voluntad del Gobierno es sacar esta reforma adelante, porque la necesitan los chilenos… El país necesita volver a crecer, necesita inversión, y la gente necesita oportunidades de trabajo", agregó.

Finalmente, el biministro explicó que "este proyecto brinda y otorga las condiciones para que las chilenas y los chilenos puedan tener mayores oportunidades de trabajo, y esperamos que la oposición entienda esa realidad y nos colabore en sacar esta reforma lo antes posible".

PURANOTICIA