Banda de falsos PDI protagoniza violento turbazo en Independencia

Una banda de falsos detectives de la PDI realizó un violento turbazo en un domicilio de la comuna de Independencia, Región Metropolitana.

El hecho se produjo durante la madrugada de este viernes en un domicilio de calle Ecuador, hasta donde llegaron los delincuentes en cuatro vehículos.

Según el relato de las víctimas, en el asalto participaron cerca de 20 individuos, todos armados y con casaquillas azules de la PDI.

Los delincuentes golpearon ala dueña de casa y finalmente escaparon con especies y el vehículo de la familia, todo avaluado en cerca de 14 millones de pesos.

Al respecto, el subcomisario Gabriel Valdés, de la Brigada Investigadora de Robos, señaló que "ingresaron aproximadamente 10 sujetos, todos premunidos con armas de fuego, solicitando dinero y especies a este grupo familiar, sumado a un vehículo motorizado específicamente una camioneta".

"Esta Brigada de Robos Sur se encuentra realizando distintas diligencias, tanto en el sitio del suceso como en otras ramificaciones, con la finalidad de establecer el paradero del móvil y de los antisociales”, concluyó.

PURANOTICIA