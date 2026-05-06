Bancadas de oposición votarán en contra de la idea de legislar el plan de Reconstrucción y piden al Gobierno quitarle la urgencia

Las bancadas de izquierda de la Cámara de Diputados anunciaron que votarán en contra de la idea de legislar el proyecto de Reconstrucción Nacional del Gobierno.

Esta determinación fue oficializada a la salida de un encuentro celebrado en el Congreso, instancia que congregó a los secretarios generales y presidentes de los partidos. En este escenario, la única fuerza política que aún debe definir su postura es la Democracia Cristiana.

Una vez concluida la cita parlamentaria, la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, tomó la palabra para explicar los motivos de la decisión. La timonel del PS argumentó: "lo pedimos en su momento, que se pudiera dividir este proyecto, que pudiéramos tener una discusión razonable acerca de la reforma tributaria, y que todo el tema de la reconstrucción pudiéramos darle una prioridad y un fast track. El Gobierno no ha oído hasta ahora".

En la misma línea, la legisladora profundizó en sus críticas hacia la administración actual y complementó: "llamamos al Gobierno a que le retire la urgencia, que escuche a los organismos técnicos que se han pronunciado en forma contundente para decir que este proyecto provoca un efecto tributario negativo. Que escuche también a la sociedad y escuche a todos quienes están hoy día advirtiéndole de los efectos perniciosos que se van a provocar".

Sumado a las declaraciones anteriores, la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, también entregó sus apreciaciones respecto a la tramitación de la iniciativa. La dirigenta manifestó que "si queremos hacer un debate serio, estamos disponibles aquí y ahora a debatir sobre crecimiento y empleo, pero crecimiento con equidad, haciéndonos cargo de los desafíos del mundo del trabajo, de los cambios que se están viviendo a nivel global".

Finalmente, el jefe de bancada del PPD, diputado Raúl Soto, se sumó a los emplazamientos hacia La Moneda. El parlamentario solicitó formalmente al Ejecutivo que "le quite la urgencia a la megarreforma, que se tome una pausa para llegar a un acuerdo transversal".

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