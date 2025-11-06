Bancada de Renovación Nacional destaca que promulgación de ley que crea la Defensoría de las Víctimas nació en el gobierno de Piñera

La Bancada de Diputados de Renovación Nacional destacó la promulgación de la ley que crea la Defensoría de las Víctimas, una iniciativa que —recalcaron— nació durante el gobierno del Presidente Sebastián Piñera y que fue impulsada con fuerza por RN para fortalecer la protección y el acompañamiento jurídico de quienes han sufrido delitos.

El diputado Diego Schalper, integrante de la comisión de Seguridad, destacó que “es un proyecto de ley que surge en el gobierno del Presidente Piñera (...) Una pelea que venimos dando hace mucho tiempo y que tiene que ver con que las víctimas también cuenten con abogados, y no solamente los delincuentes".

Por su parte, el también integrante de la comisión de Seguridad, Andrés Longton, resaltó que “finalmente, la defensoría de las víctimas que tanto empujamos y que logramos que el Presidente Piñera presentara, hoy día es una realidad”.

Agregó que el proyecto “aprobado transversalmente, va a permitir que las víctimas tengan abogados que las defiendan; al menos primero de los delitos más violentos, para así revertir esta desigualdad y aberración que significa que los delincuentes y acusados de delitos tengan abogados pagados por todos los chilenos. Las víctimas hoy día también van a tener acceso, que debería ser siempre la primera prioridad para nuestro país”.

Mientras que el diputado y jefe de bancada Frank Sauerbaum agregó que “se concreta una demanda que hicimos desde el primer día al gobierno como bancada y que formó parte de cada una de nuestras propuestas. Nunca más delincuentes con abogados personales y víctimas al arbitrio de un fiscal. Se supera una gran injusticia y se concreta una promesa que hicimos desde el primer día".

A su turno, el diputado Hugo Rey -integrante de la comisión de Seguridad- señaló que “esta es una ley profundamente justa, porque por fin el Estado reconoce que las víctimas merecen apoyo, acompañamiento y defensa. Durante años se habló de empatía con las víctimas, pero pocas veces se tradujo en políticas concretas. Por eso, nos enorgullece haber sido parte de una bancada que empujó esta iniciativa desde el gobierno del Presidente Piñera y que hoy se convierte en una realidad”.

Finalmente, el diputado y presidente de la Cámara, José Miguel Castro, dijo que “desde la Cámara de Diputadas y Diputados valoramos que este tipo de iniciativas se materialicen y esperamos que su implementación sea rápida y eficaz. Las víctimas no pueden seguir esperando. Nuestro compromiso es seguir impulsando leyes que fortalezcan la seguridad y devuelvan la confianza en las instituciones encargadas de proteger a los chilenos”.

Finalmente, desde la bancada de Renovación Nacional se recalcó que esta nueva institucionalidad es un paso relevante para poner a las víctimas al centro de la política pública en seguridad y reafirmaron su compromiso con seguir fiscalizando y empujando medidas concretas contra la delincuencia y el crimen organizado.

