Bancada de diputados PS llevará al TC el proyecto de Reconstrucción por la invariabilidad tributaria

La bancada de diputadas y diputados del Partido Socialista decidió recurrir al Tribunal Constitucional (TC) por el item de invariabilidad tributaria que presenta el proyecto de Reconstrucción Nacional del Gobierno.

En una declaración pública, indicaro que "esta reforma amenaza con generar déficit fiscal, empujar la deuda pública y abrir la puerta a nuevos recortes sociales. Pero además contiene un elemento especialmente grave: pretende amarrar sus efectos por 25 años”.

Agregan que “eso significa que ningún gobierno elegido democráticamente por el pueblo en las próximas décadas podría corregir sus consecuencias. Una mayoría circunstancial de hoy quiere ponerle candado a las mayorías de mañana. Eso atenta contra la soberanía popular”.

“El gobierno está intentando blindar una reforma hecha a la medida de los súper ricos sobre la base de supuestos económicos inciertos. Diversos especialistas han advertido que esas proyecciones no están garantizadas. Si la apuesta del gobierno fracasa, Chile quedaría impedido de modificar democráticamente una decisión que puede dañar las finanzas públicas, afectar derechos sociales y comprometer el futuro del país”, señala la declaración.

Y continúa asegurando que “la democracia consiste en que el pueblo pueda decidir su destino. Ninguna mayoría parlamentaria puede clausurar esa facultad por 25 años”.

“Por eso vamos al Tribunal Constitucional. Vamos a defender la democracia, la soberanía popular y la libertad de las chilenas y chilenos de elegir un camino distinto”, agrega el escrito de los parlamentarios PS.

Concluye afirmando que “Chile no puede quedar amarrado durante un cuarto de siglo a una reforma injusta, regresiva y hecha para beneficiar a los súper ricos”.

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