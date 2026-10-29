Balladares afirma que "diferencias" en RN por Rabat y la rebaja de condenas se conversaron "internamente"

La senadora y presidenta de RN, Andrea Balladares, abordó la postura del partido tras la polémica por la rebaja de penas a condenados por delitos sexuales contra menores de edad.

En conversación con Duna, señaló que "esto es un tema político complejo. El mismo Presidente lo reconoció como un error político y para nosotros en Renovación Nacional vimos distintas posturas de nuestros parlamentarios".

La senadora recalcó que "claramente hay diferencias" en el partido. "Creo que eso está generado hoy día una dificultad, y eso también es parte de un escenario que mantiene esta discusión abierta durante los próximos días".

Balladares indicó que al interior de la colectividad se dieron diferentes posturas sobre el ministro de Justicia, Fernando Rabat, y sobre "las responsabilidades y cómo se debían ejecutar".

Además, según comentó, en la bancada de Renovación Nacional discutieron sobre "cómo estábamos enfrentando nuestro trabajo como senadores".

En ese sentido, la timonel de RN mencionó que sostuvo diversas reuniones con la senadora María José Gatica y con el Senador Andrés Longton, y anunció que mantendrán reuniones con la bancada para "poder aportar y solucionar nuestro funcionamiento y la toma de decisión".

"Lo importante es que lo conversamos, lo hemos conversado internamente y claramente se va a resolver", subrayó.

En cuanto a la actuación del Rabat en la sesión especial de la Cámara, Balladares afirmó que "el ministro logró explicar lo que había detrás de estos decretos, cómo es el sistema, cómo opera, que creo que es algo que no se había dado el espacio para poder explicar en ese nivel de detalle. Si creo que quedan algunas dudas aún sobre todo en los casos que se van conociendo públicamente".

"Creo que fue un buen desempeño, cumplió cumplió con la explicación, pero el tema finalmente ha seguido y lo que vimos después de la sesión ayer es que la oposición anunciaba una acusación constitucional, por lo tanto creo que la sesión de ayer no dio por terminada ni zanjada la discusión", precisó.

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