Balean en la cabeza a hombre mientras se estacionaba frente a casa de familiar en Puente Alto

Un hombre se encuentra en estado grave tras ser baleado en la cabeza mientras se estacionaba en las afueras de un domicilio de un familiar en Puente Alto, Región Metropolitana.

El hecho, ocurrido la noche del sábado, está siendo investigado por la Brigada de Homicidios de la PDI, que trabaja para esclarecer el móvil del crimen, el que según antecedentes preliminares ocurrió cuando la víctima esta se encontraba al interior de su vehículo.

Según informó la policía, el herido fue trasladada de urgencia a un recinto asistencial, donde permanece con lesiones de carácter grave.

El inspector Manuel Fuentes, comentó que “por lo pronto, se sabe que la víctima habría llegado a este domicilio, que sería de un familiar, se encontraría afuera del domicilio, a bordo del vehículo, llegarían unos sujetos en dos comitivas de vehículos que se bajan y le disparan”, explicó.

El funcionario añadió que actualmente personal de la Brigada de Homicidios y del Laboratorio de Criminalística (LACRIM) se encuentra trabajando en el lugar para recopilar pruebas.

Asimismo, indicó que en el sector se hallaron distintos indicios relacionados con el ataque.

“Por lo pronto, se podría decir que hay evidencia balística percutida y evidencia completa. Desconocemos si hay un disparador o más”, agregó el policía.

Tras el ataque, un familiar directo lo trasladó rápidamente hasta un centro asistencial para recibir atención médica.

La víctima corresponde a un ciudadano chileno de aproximadamente 50 años, quien no registra antecedentes penales, según información preliminar de la policía.

El fiscal Cristian Soto, del equipo ECOH, confirmó que el hecho ocurrió pasadas las 21:00 horas, mientras el hombre se encontraba estacionado en la vía pública.

“Un grupo de sujetos a bordo de dos vehículos, se baja uno de los sujetos y procede a dispararle con un arma de fuego, mientras él estaba en el asiento del conductor”, explicó el persecutor.

Soto indicó que el motivo del ataque aún no está claro y será materia de investigación. Además, se están revisando cámaras de seguridad del sector, las cuales habrían permitido identificar la participación de al menos dos vehículos en el ataque.

Por ahora, las autoridades continúan reuniendo evidencia para determinar la dinámica del ataque y dar con los responsables, mientras la víctima permanece grave en el hospital.

