Balance vial: Cuatro muertos y 180 accidentes durante el fin de semana largo

A raíz del reciente fin de semana largo con motivo del Día del Trabajador, Carabineros de Chile dio a conocer las cifras de accidentabilidad en las rutas del país. Entre la tarde del jueves 30 de abril y la noche del viernes 1 de mayo, se contabilizaron cuatro víctimas fatales y un total de 180 siniestros viales en el territorio nacional, en un contexto caracterizado por un masivo desplazamiento de automóviles, aunque con una caída en la mortalidad.

Al abordar estas estadísticas en diálogo con Radio Carabineros, el teniente coronel Néstor Vega, perteneciente a la Prefectura de Tránsito y Carreteras, valoró el descenso en la cantidad de decesos, pese a lamentar las pérdidas humanas. El oficial precisó que “hemos tenido al menos más del 50% de reducción respecto al año 2025”. Asimismo, detalló que los motivos centrales detrás de estas tragedias continúan ligados al exceso de velocidad, el manejo desatento y la ingesta de drogas o alcohol.

Respecto al éxodo desde la Región Metropolitana, los registros oficiales cifraron en 263.719 los automóviles que abandonaron la capital, una marca que rebasó las estimaciones previas. Frente a este escenario, Vega alertó que “hubo una salida de vehículos que superó en un 13% lo que nosotros teníamos proyectado y que también coincidía con la proyección que hace el Ministerio de Obras Públicas (MOP), lo cual nos genera una situación para el domingo, porque vamos a tener un retorno probablemente un poco más recargado”.

Pensando en la masiva vuelta de los automovilistas, la autoridad emitió un llamado a la prudencia, sugiriendo a los conductores “que tomen el tiempo suficiente para poder viajar, porque vamos a tener un poco más de congestión vehicular que se empieza a incrementar a contar de las 15:00 horas en adelante, en particular en la Ruta 5 Sur y en la Ruta 68, ya en el retorno hacia la Región Metropolitana”.

En el ámbito de las fiscalizaciones desplegadas a nivel país, la policía uniformada concretó 30.917 controles preventivos y aplicó 6.475 exámenes de narcotest y alcoholemia. Este intenso despliegue arrojó un saldo de 1.491 infracciones emitidas y 115 personas aprehendidas en todo el territorio.

Evaluando dichos procedimientos, el teniente coronel subrayó que han arrojado “bastantes resultados, en particular respecto a detenciones de conductores bajo el efecto del alcohol y la droga”, validando así el impacto de las campañas de prevención impulsadas por la institución.

Para concluir, desde Carabineros anticipan que el flujo durante la jornada de este sábado debería mantenerse en niveles de relativa calma. No obstante, recalcaron que el mayor foco de preocupación radica en quienes transitan por las carreteras “a velocidades que son irracionales”.

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