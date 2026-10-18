Balance del séptimo aniversario del Estallido Social: 29 detenidos y funcionarios policiales lesionados

Un balance preliminar de 29 personas detenidas, funcionarios policiales lesionados y diversos incidentes dejó la jornada de manifestaciones desarrollada este domingo en el centro de Santiago, en el marco del séptimo aniversario del estallido social del 18 de octubre de 2019.

La movilización, que no contaba con autorización de la Delegación Presidencial Metropolitana, reunió a miles de asistentes en las inmediaciones de Plaza Baquedano y se desplazó posteriormente por la Alameda, donde se registraron enfrentamientos entre grupos de encapuchados y personal de Carabineros.

Según informó el jefe de la Zona Metropolitana de Carabineros, general inspector Manuel Fuentes Quezada, el despliegue policial comenzó a las 10:00 horas en la explanada de Plaza Baquedano, sector al que fueron llegando manifestantes durante la mañana.

Cerca de las 13:00 horas, los participantes iniciaron una marcha hacia el poniente por la principal avenida de la capital, con una asistencia estimada por la institución policial de entre 2.500 y 2.800 personas.

Durante el recorrido, de acuerdo con la versión entregada por Carabineros, un grupo de encapuchados se ubicó en la parte delantera de la movilización y comenzó a lanzar objetos contundentes y artefactos incendiarios contra los funcionarios desplegados en el sector.

Los incidentes motivaron la intervención de personal de Control de Orden Público, mientras se registraban restricciones al tránsito vehicular y alteraciones en el funcionamiento del transporte público.

La jornada también estuvo marcada por el cierre de estaciones de Metro y modificaciones en los desplazamientos por distintos puntos del centro de Santiago, especialmente en el eje Alameda y sus alrededores.

29 DETENIDOS Y FUNCIONARIOS POLICIALES LESIONADOS

Pasadas las 18:00 horas, Carabineros entregó un primer balance de los procedimientos realizados durante la conmemoración, informando que 29 personas habían sido detenidas por distintos delitos.

Entre los casos destacados por la institución figura la detención de una persona acusada de portar y lanzar un artefacto incendiario contra funcionarios policiales.

También se informó de una detención por un robo con violencia cometido en un local comercial y de otra relacionada con daños a cámaras de seguridad públicas instaladas en el sector de la Alameda.

Estos procedimientos forman parte del balance preliminar entregado por Carabineros, por lo que las cifras podrían experimentar modificaciones una vez concluida la revisión de los antecedentes de la jornada.

El general inspector Manuel Fuentes Quezada confirmó, además, que funcionarios policiales resultaron lesionados durante los enfrentamientos.

Según explicó, algunos de los afectados presentaban heridas en el rostro asociadas a la activación de un elemento pirotécnico.

Sin embargo, la institución todavía no contaba con una cifra definitiva de carabineros lesionados, debido a que algunos funcionarios no habían concurrido al Hospital de Carabineros para recibir atención o constatar sus lesiones.

La autoridad policial señaló que los antecedentes continuarían siendo recopilados para establecer el resultado final de los procedimientos y determinar la cantidad de efectivos afectados durante los incidentes.

REVISARÁN VIDEO DE CARABINERO QUE DESENFUNDA SU ARMA

Otro de los antecedentes que surgió durante la jornada fue la difusión de un video en redes sociales en el que se observa a un funcionario de Carabineros desenfundando su arma de servicio mientras participa en un procedimiento con un manifestante.

Consultado sobre las imágenes, el jefe de la Zona Metropolitana indicó que, al momento de entregar el balance, la institución todavía no había revisado el registro audiovisual.

Fuentes Quezada explicó que será necesario analizar el contexto completo de la situación para determinar las circunstancias en que se produjo la actuación policial.

Entre los aspectos que deberán esclarecerse se encuentra si el funcionario estaba desarrollando un procedimiento de detención o si su intervención respondió a la necesidad de proteger a terceras personas.

La autoridad agregó que, en caso de identificarse una conducta contraria a los procedimientos institucionales, se adoptarán las medidas administrativas correspondientes.

Asimismo, señaló que, si los antecedentes lo ameritan, estos serán puestos a disposición del Ministerio Público para las diligencias que correspondan.

De esta manera, la revisión del video será uno de los elementos pendientes tras una jornada que estuvo marcada tanto por los enfrentamientos registrados durante la movilización como por los cuestionamientos surgidos respecto de una actuación policial específica.

La conmemoración del séptimo aniversario del estallido social volvió a concentrar manifestaciones en Plaza Baquedano y el centro de Santiago, lugares que tuvieron un papel central durante las protestas iniciadas en octubre de 2019.

PURANOTICIA