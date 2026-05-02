Balance del 1 de mayo: Carabineros cifra en 35 los detenidos por marchas a nivel nacional

Un saldo a nivel nacional de 35 personas aprehendidas en diversas zonas del país fue el resultado principal que arrojó el balance policial entregado por Carabineros, centrado específicamente en los arrestos efectuados durante la conmemoración del Día del Trabajador.

Al desglosar la información proporcionada, se constató que el grueso de los operativos tuvo lugar en la Región Metropolitana, zona que contabilizó 33 de las capturas. Las detenciones restantes ocurrieron de manera repartida en otras dos regiones. Todo este escenario se dio en medio de los 60 eventos que fueron reportados en todo el territorio nacional a propósito de esta fecha.

Fue el Departamento de Análisis Criminal el encargado de confeccionar este informe, documento que además dejó en evidencia un incremento en el volumen de actividades si se contrasta con el año anterior. Dicha alza trajo consigo la necesidad de ejecutar un mayor despliegue de personal policial a lo largo de las diferentes áreas de Chile.

Por parte de la institución, se hizo hincapié en la labor operativa llevada a cabo frente a las manifestaciones y actos vinculados al 1 de mayo, así como en el monitoreo permanente que se mantuvo durante toda la jornada. Esto incluyó una vigilancia ininterrumpida en los principales puntos de concentración.

Con el objetivo de resguardar el orden público y la seguridad de las personas, las autoridades continuarán evaluando los antecedentes recabados a lo largo del día, siempre en el marco de los procedimientos adoptados para estas contingencias.

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