Balance de Semana Santa: Carabineros confirma siete fallecidos en rutas del país

Un reciente reporte entregado por Carabineros de Chile respecto al actual fin de semana largo de Semana Santa confirmó un incremento en la cifra de víctimas fatales en las carreteras nacionales, la cual ya asciende a siete personas.

Los detalles de este balance fueron proporcionados por el teniente coronel Carlos Cortés, de la Prefectura de Tránsito y Carreteras. El oficial especificó que, del total de decesos registrados hasta el momento, cuatro corresponden a atropellos, mientras que los otros tres fueron consecuencia de colisiones entre vehículos.

Al analizar las causas de estos siniestros, el uniformado explicó que “la principal causa de los atropellos es la exposición de los peatones a riesgo de accidentes por permanecer en lugares no habilitados, por cruzar las calzadas en lugares que, por configuración vial, no tiene el diseño para poder hacer el cruce”. En lo que respecta a los choques, Cortés puntualizó que “la principal causa es por conducir no atento a las condiciones del tránsito del momento”.

En materia de prevención, las labores de fiscalización se han intensificado en diversos puntos. Desde la tarde del pasado jueves, el personal policial ha inspeccionado cerca de 75 mil vehículos y ha efectuado un total de 13.556 exámenes destinados a detectar el consumo de alcohol y drogas entre los conductores.

Como balance de estos operativos, se informó la detención de 122 personas por manejar bajo la influencia del alcohol, sumado a otros 35 arrestos de individuos que lo hacían bajo los efectos de sustancias estupefacientes.

En el ámbito de las infracciones, se han cursado 2.820 multas a nivel nacional. De esta cifra, 1.900 actas se debieron a excesos de velocidad, mientras que 752 sanciones fueron motivadas por el no uso del cinturón de seguridad y 39 por la falta de sistemas de retención infantil.

Asimismo, el teniente coronel Cortés dio cuenta de la aprehensión de seis conductores que transitaban superando en más de 60 km/h el límite de velocidad establecido. Sobre este punto, la autoridad advirtió que dichos casos “están incorporados dentro de lo llamado velocidad temeraria. Esto no es una falta, sino que es un delito”.

Respecto al movimiento en las carreteras, se contabilizó la salida de más de 360 mil automóviles desde la Región Metropolitana, un flujo que resultó ser menor a las proyecciones previas. No obstante, el ingreso de vehículos hacia la capital anotó un crecimiento del 10%. En términos globales, aproximadamente 580 mil vehículos han circulado por las rutas principales en este periodo.

Frente al inicio del retorno masivo, Carabineros reiteró la necesidad de organizar los traslados con anticipación. “Hacemos el llamado a un regreso temprano, a un regreso planificado, las condiciones técnicas de la ruta y todos los operadores nos encontramos en condiciones para poder garantizar esto”, manifestó el oficial.

La instancia contó además con la participación de autoridades gubernamentales, quienes evaluaron el estado de la infraestructura y los retos en seguridad vial. El ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, resaltó los avances en la red vial señalando que “nosotros pasamos de tener una vía, dos vías, y hoy día tenemos autopistas con cuatro vías”, aunque hizo hincapié en que estas rutas no poseen un diseño apto para absorber flujos de carácter extraordinario.

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