Balance de fin de semana largo deja ocho muertos en rutas y más de 150 detenidos por alcohol y drogas

Carabineros informó que el fin de semana largo dejó ocho personas fallecidas en accidentes de tránsito a nivel nacional, según el balance entregado por la institución.

De acuerdo con la policía uniformada, cinco de las víctimas fatales se registraron en la región Metropolitana, mientras que las otras corresponden a una en la región de Los Lagos, una en la región de Los Ríos y una en la región de Coquimbo.

En cuanto a la dinámica de los siniestros, los accidentes fatales estuvieron asociados a tres atropellos, tres colisiones y dos choques.

Respecto de las fiscalizaciones realizadas durante el fin de semana, el teniente coronel Carlos Cortés Olave, jefe de la Prefectura de Tránsito y Carreteras, señaló que "Hubo también tres conductores detenidos por conducción temeraria por manejar sobre los 60 kilómetros por hora, la velocidad permitida en la ciudad".

El balance también dio cuenta de 257 personas lesionadas, de las cuales 51 resultaron con heridas graves, 17 con lesiones menos graves y 189 con lesiones leves.

Además, durante los controles preventivos se practicaron 15.225 exámenes de detección de alcohol y drogas, correspondientes a 15.012 alcotest y 213 narcotest.

"Esos exámenes significaron la detención de 111 personas por consumo de alcohol y de otras 41 por consumo de droga", añadió el oficial.

En materia de desplazamientos, 424.506 vehículos salieron de la región Metropolitana, una cifra que estuvo levemente por debajo de las proyecciones. Durante el mismo período, Carabineros realizó 58.808 controles y fiscalizaciones en distintas rutas del país.

Respecto de las infracciones cursadas, la institución informó que se emitieron 2.453 denuncias por exceso de velocidad, además de 650 por no uso del cinturón de seguridad y 185 por incumplimientos relacionados con los sistemas de retención infantil.

PURANOTICIA