Balacera en fiesta en la exdiscoteque Broadway deja tres jóvenes muertos en Pudahuel

Tres muertos y un herido dejó una violenta balacera registrada al interior de una fiesta en la exdiscoteque Broadway, la madrugada de este domingo en la comuna de Pudahuel.

De acuerdo con los primeros antecedentes, al menos tres sujetos armados dispararon contra un grupo de jóvenes, generando una ráfaga de tiros que dejó más de 70 evidencias balísticas en el lugar.

El ataque dejó tres personas fallecidas y una cuarta lesionada por un impacto balístico en la cabeza.

El fiscal ECOH, Cristian Soto, explicó que el hecho fue reportado durante la madrugada. “A las 3 y media de la mañana se dio aviso de que se realizaba una fiesta acá en el ex local Broadway por parte de una productora externa, en el cual se produjeron una serie de disparos al interior resultando tres personas heridas, un ciudadano de nacionalidad ecuatoriana que falleció en el lugar y dos ciudadanos de nacionalidad chilena, uno que falleció al exterior del local y otro que falleció en el hospital”, señaló.

Las víctimas corresponden a dos chilenos y un ciudadano ecuatoriano, todos jóvenes de entre 20 y 21 años, mientras que una cuarta persona resultó herida, aunque sin lesiones de gravedad.

El Prefecto Inspector Jorge Abatte, Jefe Nacional de Delitos Contra las Personas, informó que en el sitio del suceso trabaja la Brigada de Homicidios Metropolitana de la PDI, junto a peritos del Laboratorio de Criminalística, quienes realizan levantamiento de evidencias balísticas y empadronamiento de testigos para determinar la dinámica del ataque y dar con los responsables.

