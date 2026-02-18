Balacera contra vivienda en San Bernardo deja a niño de 6 años y dos adultos heridos

Un menor de 6 años, una adulta mayor y un adulto resultaron heridos debido a un ataque con armas de fuego en contra de una vivienda en la comuna de San Bernardo, Región Metropolitana. Las víctimas están hospitalizadas fuera de riesgo vital.

De acuerdo a los antecedentes policiales, el hecho se registró alrededor de las 19:20 horas de ayer en calle Cerro Manquehue, hasta donde llegaron cinco desconocidos en un vehículo que dispararon al menos en 20 oportunidades contra una vivienda.

Los proyectiles alcanzaron a la adulto mayor en una mano, al adulto en la espalda y al niño en un glúteo, quienes fueron trasladados al Hospital El Pino de San Bernardo, donde permanecen internados fuera de riesgo vital. En tanto, los atacantes se dieron a la fuga.

Por las características del ataque, el caso quedó a cargo del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) Metropolitano, junto al OS-9 de Carabineros, quienes investigan un presunto ajuste de cuentas por este triple homicidio frustrado.

El fiscal ECOH Marcelo Apablaza confirmó que las víctimas se encuentran fuera de riesgo vital: "Tres personas resultaron con impacto balístico. Se trata de un adulto, un menor de 6 años y una persona de la tercera edad, de sexo femenino. Felizmente, ninguno está en riesgo vital".

Finalmente, el teniente Rodrigo Fernández informó que el hombre adulto herido mantiene una orden de detención vigente, por lo que, una vez que sea dado de alta, será detenido y puesto a disposición de la justicia para su respectivo control de detención y formalización por delitos pendientes.

PURANOTICIA