Bachelet dice que "no impacta para nada" la decisión del Gobierno de restarle apoyo en la ONU y afirma que las razones son "políticas"

Michelle Bachelet abordó las razones del Gobierno de José Antonio Kast para quitarle el apoyo a su candidatura a la la Secretaría General de la ONU.

Luego de presentar los lineamientos de su candidatura ante la asamblea del organismo internacional, la exmandataria minimizó la determinación del Ejecutivo. En ese contexto, aseguró que la medida "no impacta para nada, primero porque las razones de quitarme el apoyo son políticas, aunque la explicación que se da es otra que claramente no coincide, porque dice que son demasiados candidatos y somos cuatro, y la vez pasada eran 13".

En contraste, la exjefa de Estado destacó positivamente el apoyo entregado por México y Brasil, calificando a ambas naciones como “extraordinarios acompañantes”. Adicionalmente, enfatizó el peso estratégico de estos aliados al describirlos como “dos de los países más importantes en la región en términos de población, en términos porcentaje poblacional de la región, en términos de producto interno bruto, etcétera, de la región”.

Frente a este escenario, reafirmó su compromiso con el proceso y remarcó: “Así que vamos a seguir con mucha fuerza adelante, porque hay que luchar para que una mujer y ojalá de la región sea su próxima secretaria general”.

Respecto a la opción de que su defensa al aborto genere que Estados Unidos vete su candidatura, la líder política fue categórica al declarar que "siempre estaré con las mujeres".

Profundizando en esta materia, concluyó su intervención argumentando: "Creo firmemente en los derechos de las mujeres, y no creo que se puedan separar. No creo que se pueda decir que las mujeres tienen derecho A, B y C, pero no a D, E y F. Creo que las mujeres deben decidir sobre sus propias vidas. También deben decidir cuántos hijos quieren tener".

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