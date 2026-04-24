Avance clave en la relación bilateral: Cancilleres de Chile y Bolivia se reúnen en La Paz

En el contexto de la gira oficial que realiza al país andino el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, el presidente José Antonio Kast utilizó sus plataformas digitales para resaltar el actual acercamiento diplomático entre ambas naciones.

La agenda del secretario de Estado chileno contempló inicialmente una cita en el paso fronterizo Chungará–Tambo Quemado, para luego trasladarse hasta la ciudad de La Paz. En dicha capital, concretó una reunión oficial con Fernando Aramayo, su homólogo boliviano. Durante la jornada, ambas autoridades coincidieron en la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto sobre el control migratorio, además de analizar la actualización de vínculos económicos y diversas áreas que componen la relación bilateral.

Frente a este escenario, el jefe de Estado chileno acudió a su perfil en la red social X para comentar la cumbre ministerial. En su publicación, adjuntó una fotografía donde se observa a Pérez Mackenna y Aramayo posando al lado de un cartel con la frase “bienvenido a Bolivia”.

Al respecto, el Mandatario expresó de forma categórica: “Chile y Bolivia tienen mucho futuro por delante y queremos profundizar nuestra relación”.

Este hito ministerial se enmarca en una fase inédita de conversaciones entre los dos territorios, dejando atrás décadas marcadas por la interrupción de los nexos diplomáticos formales.

En la misma línea de su mensaje virtual, Kast complementó sus palabras agregando que “valoro el encuentro y acuerdos alcanzados entre cancilleres Pérez Mackenna y Aramayo”.

Junto con los elogios a la gestión de los ministros, el presidente de la República deslizó en su texto la opción de concretar un viaje a La Paz. El objetivo de esta eventual visita sería sostener una reunión con el gobernante de Bolivia, Rodrigo Paz.

Por su parte, la Cancillería emitió un comunicado donde subrayó “el carácter histórico de este encuentro”. El documento oficial hizo especial hincapié en que los titulares de ambas carteras “reafirmaron su compromiso por privilegiar el diálogo, la cooperación y los mecanismos pacíficos de solución de controversias”.

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores también detallaron los avances tangibles de la jornada. “Como muestra concreta de este renovado acercamiento, los ministros destacaron la suscripción, en esta misma fecha, del Acuerdo de Servicios Aéreos, que permitirá mejorar la conectividad y fortalecer los intercambios entre ambos países”, aseveró la institución.

Finalmente, el organismo gubernamental añadió que los representantes de política exterior “acordaron convocar próximamente el Mecanismo de Consultas Políticas Bolivia-Chile, instancia de más alto nivel para el tratamiento integral de la agenda bilateral, cuya última reunión tuvo lugar en 2010 en la ciudad de La Paz”.

PURANOTICIA