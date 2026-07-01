Autorizan la extradición desde a Colombia a Chile de "Larry Changa", cofundador del Tren de Aragua

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, autorizó la orden de extradición a Chile de Larry Amaury Álvarez, alias "Larry Changa", uno de los fundadores del Tren de Aragua, después de que el Tribunal Supremo de Justicia avalara su traslado a nuestro país, donde se le requiere por delitos de secuestro y organización criminal.

La decisión se hizo oficial mediante la Resolución 245 de 2026, y llega poco después de que este mismo miércoles el presidente colombiano reactivara la orden de extradición del jefe del Clan del Golfo, Jesús Ávila Villadiego, alias "Chiquito Malo".

"Larry Changa" fue detenido hace ahora dos años en Qundío, en el oeste de Colombia, y desde entonces se encuentra actualmente en la cárcel de máxima seguridad de La Picota, ubicada en el sur de Bogotá.

Se trata de uno de los creadores junto a Héctor Rusthenford Guerrero, alias "Niño Guerrero", y Yohan José Romero, conocido como "Johan Petrica", del Tren de Aragua, una organización criminal transnacional en una alianza iniciada en la cárcel de Tocorón, en Venezuela, entre 2007 y 2013.

En noviembre de 2025, "Larry Changa" solicitó a través de un escrito al Gobierno colombiano ser designado como gestor de paz, una figura jurídica que sirve como una suerte de intermediario que facilita o ayuda a sacar adelante los procesos de negociación, o bien a pacificar ciertas partes del país.

Se trata de una designación que suele ser concedida a líderes comunitarios, jóvenes detenidos durante las protestas o antiguos líderes paramilitares o guerrilleros que han demostrado su interés por lograr la paz.

Sin embargo, Petro puso en cuestión la "seriedad de esa carta" y que quien la firmara hablara como portavoz de esta organización delictiva, que en julio de 2024 entró a formar parte de la lista de sanciones y de grupos criminales de Washington.

(Imagen: Policía Nacional de Colombia / EFE)

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