Autopistas del Itata y Concepción-Cabrero permanecen cerradas por avance del fuego

Las autopistas del Itata y Concepción–Cabrero se mantienen cerradas al tránsito vehicular debido a la emergencia provocada por los incendios forestales que afectan a la región del Biobío, informaron las autoridades durante la mañana de este domingo.

Ambas rutas atraviesan sectores donde el fuego avanzó con intensidad, lo que representa un riesgo para conductores y dificulta el trabajo de los equipos de emergencia. En estos puntos, vehículos de Bomberos, Conaf y personal de apoyo se desplazan de manera constante hacia zonas críticas, como el sector San Jorge de Concepción.

A estas restricciones se suman los cierres de las rutas Concepción–Florida y Tomé–Penco, mientras que la Ruta Interportuaria y la Ruta de la Madera permanecen habilitadas. En esta última, el peaje San Roque (kilómetro 74) mantiene sus barreras levantadas y el cobro liberado, medida adoptada para facilitar el tránsito operativo.

Pese a lo anterior, las autoridades reiteraron el llamado a evitar circular por estas vías si no es estrictamente necesario, con el objetivo de priorizar el desplazamiento de vehículos de emergencia y reducir riesgos para la población en medio del combate de los incendios.

En paralelo, diversas empresas de buses interurbanos adoptaron medidas para mantener la seguridad de pasajeros y tripulaciones. Flixbus canceló rutas hacia Los Ángeles; Línea Azul suspendió servicios a Chillán y Yungay; Eme Bus y Pullman Tur desviaron viajes a Santiago vía Santa Juana; y Buses Laja canceló sus recorridos hacia Yumbel, reflejando el impacto de la emergencia en el transporte regional.

PURANOTICIA