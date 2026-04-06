Aumentan las muertes en rutas durante el fin de semana largo: 12 fallecidos y más de 300 heridos

Un saldo de 12 personas fallecidas dejaron los 421 siniestros viales que se produjeron en las rutas del país durante el reciente fin de semana largo. Esta cifra representa un incremento de cinco víctimas fatales en comparación con el mismo periodo del año 2025. Asimismo, las autoridades informaron que el total de lesionados de diversa consideración ascendió a 312 personas.

Los datos fueron entregados por el general Víctor Vielma, jefe de Tránsito de Carabineros, quien detalló el flujo vehicular en la capital. Según el oficial, más de 416 mil automóviles abandonaron la Región Metropolitana, lo que significó un 8% menos de lo que se había estimado en las proyecciones iniciales para este feriado.

En materia de prevención y control, el alto mando institucional señaló que Carabineros llevó a cabo fiscalizaciones a más de 76 mil vehículos a lo largo del territorio nacional. En este contexto, se efectuaron 17.800 exámenes preventivos a conductores, los cuales derivaron en la detención de 203 individuos: 157 por conducir bajo los efectos del alcohol, 40 por consumo de estupefacientes y 6 por incurrir en conducción temeraria.

Respecto a las sanciones aplicadas, Vielma precisó que se cursaron más de 3.900 infracciones en todo Chile. Del total de multas, 2.600 correspondieron a exceso de velocidad, mientras que más de 1.000 se debieron al no uso del cinturón de seguridad y 300 por no utilizar debidamente el sistema de retención infantil.

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