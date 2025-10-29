Aumenta el bono «Bodas de Oro»: Parejas recibirán un monto único de $463.166

La Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) informó al Instituto de Previsión Social (IPS) el nuevo reajuste anual al bono «Bodas de Oro», de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

De esta forma, y conforme al reajuste del 4,0% registrado entre septiembre de 2024 y agosto de 2025, el monto del beneficio aumentó de $445.352 a $463.166 a contar del 1 de octubre de 2025. A partir de esa fecha, cada cónyuge recibirá $231.583.

El bono «Bodas de Oro» es un reconocimiento que entrega el Estado de Chile a las parejas que han mantenido su vínculo matrimonial durante 50 años o más, como una forma de destacar su compromiso y contribución a la familia y la sociedad.

Para postular, las parejas deben:

Haber cumplido 50 años de matrimonio.

Estar inscritos en el Registro Social de Hogares.

Pertenecer a un hogar que se encuentre dentro del 80 % más vulnerable de la población.

Las parejas que cumplen con los requisitos pueden realizar la solicitud del bono en las oficinas del Instituto de Previsión Social (IPS) o a través del sitio web chileatiende.cl.

El plazo para solicitar el beneficio es de un año desde la fecha en que cumplen 50 años de matrimonio. Al momento de la solicitud, deben presentar la documentación que acredite el matrimonio y su vigencia.

(Imagen: iStock)

