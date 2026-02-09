Aumenta 520% número de ciudadanos chinos presos en Chile desde 2020 y alertan expansión de mafia de Fujian

El número de ciudadanos chinos que se encuentran presos en Chile se elevó 520% de 2020 a 2025, según un informe del Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo (Ocrit) de la Universidad Andrés Bello. El estudio analiza el crecimiento del clan Bang de Fujian, que llegó a Chile en medio de la pandemia.

Según consigna La Tercera, en 2020, en el marco de la pandemia por coronavirus, el clan Bang de Fujian comenzó a desplegar sus primeros tentáculos en nuestro territorio. Y no solo en la capital, donde han instalado su base de operaciones en el barrio Meiggs, sino que también en regiones.

La detección formal de esta mafia por parte de los investigadores comenzó algunos años después de su llegada. Fue recién en 2025 cuando el Ministerio Público mencionó por primera vez a esta agrupación en su Informe de Crimen Organizado en el país.

Pablo Urquízar, coordinador del Ocrit, y quien estuvo a cargo del estudio, explicó a La Tercera que este trabajo es una segunda parte de otro similar que abordó al Tren de Aragua. En primer lugar, señaló que hay varias diferencias entre las bandas latinoamericanas y las orientales.

“Tienen un actuar que se basa en la propia idiosincrasia china. Su modus operandi es más soterrado, más silencioso, también tienen un modo de vida menos ostentoso. Y por último, cometen delitos menos violentos”, dijo.

De acuerdo con el estudio, la reputación de Chile “como un país relativamente próspero, estable y seguro” ha sido clave para que los migrantes escojan esta nación como destino para su establecimiento.

A ello se añade la porosidad de las fronteras y el alto consumo de drogas que se está dando en este territorio: “Chile se encuentra en el podio de los países con mayor consumo de cannabis, cocaína y opioides a nivel regional”, sostuvo el académico.

EXPLOSIVO AUMENTO DE CHINOS PRESOS

Uno de los datos relevantes que arroja el trabajo de la Unab es el que da cuenta del explosivo aumento de ciudadanos chinos en las cárceles locales, desde 2020 a 2025. Con datos extraídos de Gendarmería, se contabiliza que en la actualidad hay 31 personas privadas de libertad de origen chino, 87% imputadas y 13% condenadas.

En 2020 eran 5 las personas chinas en la cárcel, lo que da cuenta de un aumento del 520% en cinco años. Eso sí, se precisa que, dada “la escasa información al respecto, no necesariamente es posible vincularla con el clan Bang de Fujian, pero sí da una noción de lo que ocurre”.

“Desde 2023 en adelante, la tendencia es claramente ascendente: 12 imputados en 2023, 17 en 2024 y un máximo de 27 en 2025. El incremento final puede interpretarse como resultado de operativos más robustos, un mejor entendimiento del modus operandi y mayor coordinación interinstitucional frente a la realidad criminal”, señala el estudio.

De hecho, el 3 de diciembre de 2025 la Fiscalía Centro Norte y la Policía de Investigaciones asestaron el mayor golpe a la mafia china que tenía tomado el barrio Meiggs. Esa vez los efectivos policiales detuvieron a 30 personas, 27 chinos, dos chilenos y una boliviana. Se decomisaron armas y dinero en efectivo.

“El dato objetivo del Ministerio Público de la presencia del clan Bang de Fujian y el mayor número de detenciones de ciudadanos chinos hace ver que hay una presencia del crimen organizado transnacional chino en Chile y que este ha ido en aumento. Y si va en aumento significa que el Estado no tiene controlado ese ámbito”, planteó Urquízar, quien fue coordinador nacional de la Unidad de Coordinación Macrozona Sur en el segundo gobierno de Sebastián Piñera.

En cuanto a los motivos por los cuales están detenidos, el 50% es por delitos de drogas, 31% por delitos relacionados a redes ilícitas y 3% por homicidios.

Para Urquízar, este incremento de ciudadanos chinos en las cárceles debiese ser materia de preocupación para las autoridades, dado que es en esos recintos donde las agrupaciones criminales se rearticulan.

