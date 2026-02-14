Auditorías en Valparaíso generan debate: Montes insta a estudiar informes antes de juicios

El ministro de Vivienda, Carlos Montes, hizo un llamado a la prudencia frente a las conclusiones de las auditorías realizadas por la Contraloría General de la República sobre la reconstrucción tras el megaincendio que afectó a Valparaíso en 2024. Montes enfatizó que antes de emitir juicios o acusaciones, es fundamental conocer y analizar en profundidad los informes.

Los antecedentes preliminares detectados por Contraloría incluyen pagos no acreditados por más de 525 millones de pesos, sobreprecios en contrataciones que alcanzarían hasta 557%, subcontratación total de servicios y deficiencias en los mecanismos de control interno, durante el periodo en que la Delegación Presidencial estaba a cargo de Sofía González. Además, se habrían identificado irregularidades en los municipios de Viña del Mar y Quilpué.

El ministro señaló que las críticas públicas se han adelantado a los hallazgos reales, advirtiendo que acusar sin conocer los informes afecta la confianza de la ciudadanía en el proceso de reconstrucción. “Lo importante es estudiar y entender con seriedad ese informe antes de emitir juicios”, recalcó.

Montes también valoró la labor inicial del Ministerio de Obras Públicas, recordando la urgencia de demoler y retirar escombros tras la catástrofe. Aclaró que acusaciones basadas en información incompleta no contribuyen a la reconstrucción ni a la transparencia que la ciudadanía espera.

Finalmente, el secretario de Estado afirmó que se colaborará con todas las investigaciones necesarias y que las acciones se realizarán conforme a la normativa vigente, asegurando que el Gobierno seguirá apoyando el proceso de reconstrucción y la transparencia institucional.

