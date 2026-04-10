Auditoría revela millonarias transferencias y más de 2.500 funcionarios contratados en últimos meses de Gobierno de Boric

En la segunda sesión del Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal realizado este viernes en La Moneda, se presentó el primer informe sobre el uso de recursos fiscales en más de 500 servicios públicos entre el año 2025 y el 10 de marzo de 2026.

Este análisis consistió en un levantamiento de información enfocado en cinco áreas clave: la ejecución presupuestaria, la gestión de personas, los contratos de relevancia fiscal, las compras públicas, además de las transferencias y convenios.

Desde el Gobierno indicaron que las conclusiones de este primer reporte funcionarán como base para futuras auditorías. Asimismo, permitirán impulsar eventuales acciones de mejora o, de ser necesario, la determinación de responsabilidades.

Específicamente, los hallazgos más destacados que arrojó este primer diagnóstico incluyen una serie de movimientos administrativos y financieros. En primer lugar, se detectaron transferencias y convenios por montos superiores a US$ 140 millones, los cuales fueron asignados a entidades que contaban con menos de un año de antigüedad al momento de recibir los recursos.

Por otro lado, el documento advierte sobre patrones de contratación que podrían ser indicativos de fragmentación de compras. Un ejemplo de esto son las más de 65.000 adquisiciones ejecutadas mediante la modalidad de “Compra Ágil”, donde se registró que al mismo proveedor se le contrató el mismo servicio dos o más veces durante el mismo día.

En materia de compromisos fiscales de mediano y largo plazo, se contabilizaron más de 1.000 contratos suscritos entre julio de 2025 y febrero de 2026. A esto se suma un fuerte movimiento en la dotación de personal, destacando la incorporación de más de 2.500 funcionarios a las plantas de servicios durante los últimos meses del año 2025.

El reporte también puso la lupa sobre los recursos no justificados, revelando la existencia de más de 1.000 convenios terminados y pagados íntegramente, pero que acumulan montos no rendidos totales que superan los US$ 50 millones.

En el ámbito laboral y de salud, se logró la identificación de cerca de 100.000 trabajadores con licencias médicas superiores a un mes. Dentro de este grupo, llaman la atención más de 1.000 casos con una extensión de más de un año.

Finalmente, la auditoría constató que diversas reparticiones realizaron traspasos masivos de personal contratado desde honorarios a contrata en los meses finales del período anterior. Además, se evidenció la asignación de recursos por montos relevantes a programas con evaluaciones insuficientes o deficientes.

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