Ataque armado en La Pintana deja un sujeto fallecido y una transeúnte lesionada

En dependencias del Hospital Padre Hurtado se constató el deceso de un hombre de 24 años, quien contaba con antecedentes delictuales, luego de ser víctima de una balacera en plena vía pública de la comuna de La Pintana.

Durante el mismo incidente, una joven de 22 años de nacionalidad brasileña resultó herida por un proyectil. La mujer se encontraba fortuitamente en un paradero del transporte público al momento en que se desencadenó el ataque armado.

Los reportes indican que la agresión tuvo lugar durante la tarde de la jornada de este lunes. El sitio del suceso se localizó específicamente en la intersección de las calles Batallón Chacabuco con Soldado Correa, en la población El Castillo.

Mientras transitaba en su bicicleta, el afectado fue abordado y atacado a tiros. En total, la víctima recibió tres impactos de bala: dos de ellos en la zona craneal y uno en un brazo, lesiones de extrema gravedad que terminaron por costarle la vida.

Respecto a la ciudadana extranjera, esta sufrió una herida de bala en una de sus piernas en momentos en que estaba acompañada por su pareja. Tras el impacto, fue derivada de urgencia a un recinto de salud para recibir atención médica.

Las diligencias investigativas para esclarecer la dinámica de los hechos han quedado bajo la tutela de la Fiscalía ECOH Metropolitana, que ordenó una serie de diligencias a la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI.

El subprefecto de la BH, Robert Briones, entregó detalles sobre la forma en que se perpetró el crimen, señalando que "la víctima se desplazaba en una bicicleta y es interceptado por otro sujeto quien, premunido con arma de fuego, comienza a dispararle en diversas ocasiones, resultando con heridas graves".

Asimismo, el oficial añadió que en el sitio del suceso se encontraba la segunda persona afectada por los disparos: "De igual forma, en el paradero donde ocurre este hecho, había otra víctima que es de nacionalidad brasileña, de 22 años de edad, quien se encontraba esperando locomoción cuando recibe un impacto balístico en una de sus piernas", concluyó el funcionario policial.

PURANOTICIA