Ataque armado deja un joven fallecido y otro en estado de gravedad en Conchalí

En Conchalí, un violento episodio de sangre terminó con la vida de un joven de 18 años y dejó a otro de edad similar con lesiones de carácter grave. El suceso tuvo lugar en plena vía pública, específicamente en las afueras de la residencia de los afectados.

El reloj marcaba cerca de la 1:00 de la madrugada de este miércoles 8 de abril cuando un grupo de sujetos, cuya identidad aún se desconoce, abrió fuego contra los jóvenes para luego escapar rápidamente del sitio del suceso.

Debido a la violencia y las particularidades del crimen, las diligencias quedaron a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI en conjunto con la Fiscalía de Equipos de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la región Metropolitana.

Respecto al estado de las víctimas, el fiscal ECOH Jorge Reyes detalló que "dos personas fueron baleadas, una de las cuales falleció en el lugar con aproximadamente ocho impactos de bala en la región del tórax, otra víctima recibió dos impactos, se encuentra en estos momentos en un centro de urgencia".

Sobre la dinámica del ataque y el poder de fuego utilizado, el persecutor agregó que "se percutaron múltiples impactos de bala, sobre 20, estamos investigando la naturaleza de esta munición, fue un ataque directo, al parecer estaban siendo buscadas estas personas".

Por su parte, el subcomisario de la BH, Manuel Arévalo, sostuvo que "estas personas estarían afuera de su domicilio y habría sido aparentemente un ataque dirigido, pero todo es material de investigación, por la evidencia balística que se encuentra en el lugar habría al menos dos personas involucradas".

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