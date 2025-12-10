Ataque a balazos en Recoleta deja un hombre muerto y una mujer internada grave

Un hombre murió y una mujer quedó herida de gravedad luego de haber sido atacados a balazos por desconocidos que se movilizaban en un automóvil en Recoleta.

El hecho ocurrió alrededor de las 22:00 horas en calle Rengifo, cuando las víctimas –ambas de nacionalidad peruana– se encontraban al exterior del cité en el que vivían, cuando apareció un vehículo con sujetos que les dispararon y se dieron a la fuga.

Fueron trasladados por vecinos a una clínica, donde el hombre murió por un impacto en el tórax, mientras que la mujer quedó internada por herida en la espalda.

El caso comenzó a ser investigado por el Equipo ECOH y la Brigada de Homicidios de la PDI. El fiscal Arturo Gómez informó que los disparos fueron efectuados desde un vehículo color rojo. También aclaró que no existe un vínculo entre ambas víctimas, aunque vivían en el mismo cité. Además, estaban en situación regular en el país.

Por su parte, el subprefecto Rodrigo Rodríguez, de la BH Sur, señaló que las víctimas "se encontraban en la vía pública, pasa por el lugar un vehículo, cuyos ocupantes proceden a dispararles a estas víctimas que estaban compartiendo con otras dos personas".

Finalmente, el oficial de la policía civil confirmó que "efectivamente es un sector de tráfico de drogas, es una línea investigativa que se está siguiendo junto con otras, la cual no podemos descartar en este minuto".

