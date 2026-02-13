Ataque a balazos en Puente Alto deja cuatro heridos, incluido a un menor de 16 años

La Fiscalía ECOH y la PDI investigan un ataque a balazos que dejó cuatro personas lesionadas, incluido un menor de edad, en la comuna de Puente Alto de la Región Metropolitana.

El hecho se registró la noche del jueves en la población Mahuidanche, donde desconocidos balearon a dos sujetos venezolanos y dos chilenos, uno de estos un adolescente de 16 años.

Los cuatro fueron trasladados al Hospital Sótero del Río, mientras que los atacantes se dieron a la fuga. De momento se desconocen los motivos del tiroteo.

La fiscal ECOH Arlin Flores confirmó que "cuatro víctimas ingresaron a dicho recinto asistencial con herida de bala. Entre ellas había dos víctimas extranjeras, un menor de edad y un adulto".

Añadió que "presuntamente habrían sido víctimas de una balacera en Puente Alto y se dispuso las diligencias a la Brigada de Homicidios, que se encuentra investigando los hechos".

Finalmante, señaló que "se dispuso el levantamiento de cámaras de seguridad y además la declaración de las víctimas, empadronamiento de testigos, entre otras diligencias que se encuentran en este momento en carácter de reservada en razón de la gravedad del hecho".

PURANOTICIA