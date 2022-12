Asociación Nacional de Fiscales inicia paro total de actividades: acusan "menosprecio" del gobierno

Este lunes, el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Francisco Bravo se pronunció respecto a la paralización que llevan a cabo debido al reajuste del 12% para las remuneraciones del sector público.

En primer lugar, Bravo mencionó las fallidas reuniones que han intentado tener con los ministerios tanto de Justicia y Hacienda, en la que han experimentado la indolencia y desprecio del Gobierno.

"Hace 2 semanas pedimos una audiencia que fue rechazada, lo que nos señalaron de manera extraoficial es que ella (ministra Marcela Ríos) no iba a hablar estos temas, pedimos reunión con el ministerio de hacienda, nos fue rechazada, finalmente nos recibe el viernes antepasado la subdirectora de racionalización de la Dirección de Presupuestos, una reunión bastante poco amigable en que ella ni siquiera se despidió, y el viernes pasado tuvimos una reunión con un asesor del ministro, el señor Sánchez Castellón, y otras personas del ministerio de Hacienda, una reunión completamente inútil, él nos señaló que teníamos que hacer conversaciones sectoriales", apuntó la autoridad gremial.

"La ministra de Justicia ni siquiera había dado la opción de siquiera de poder recibirnos, entonces la verdad es que esto demuestra la absoluta indolencia del Gobierno, el absoluto desprecio del Gobierno, no solamente por los fiscales, sino por los profesionales del Estado", enfatizó el persecutor.

Luego, respecto a la elección de Fiscal Nacional, que se ha dilatado debido al rechazo del candidato José Morales, y ahora depende del Senado para aprobar a la candidata Marta Herrera, el presidente del gremio consignó que tienen un compromiso de prescindencia respecto a la persona que resulte elegida para encabezar el Ministerio Público.

"Hemos decidido una política de prescindencia respecto a este proceso, particularmente respecto de los nombres, lo hicimos respecto a José Morales, lo hacemos respecto a Marta Herrera, tenemos un compromiso de no abanderarnos respecto de ningún candidato, en el caso de José Morales, nosotros salimos en defensa de su honra, que es una cosa distinta porque además José Morales es asociado, pero no manifestamos una preferencia porque él fuera o no fuera fiscal nacional, ni tampoco por la señora Marta Herrera, y es una cuestión que tiene que definirse en el Senado, de la cual nosotros somos espectadores", añadió.

"Esperamos sí que esto se resuelva de la manera que tiene que resolverse, que el Ministerio Público tenga una cabeza que nos permita concentrarnos en aquellos esfuerzos que nos son propios, que son la persecución penal y la protección de las víctimas, y por lo mismo, este mensaje que manda el Gobierno de excluir a fiscales a jueces a defensores, de un reajuste que se le ha dado al 89% de los trabajadores del Estado, va exactamente en la dirección contraria", afirmó Bravo.

Cabe mencionar que a la movilización también se unieron los Defensores Públicos, quien en voz del presidente de su asociación gremial, Pablo Sanzana, manifestaron su apoyo al paro.

"Nosotros decidimos sumarnos a este movimiento de los fiscales, así como los magistrados en un rato más, en señal de descontento por las señales que está enviando el Ejecutivo respecto al reajuste del sector público, todos los defensores somos profesionales de carrera, los cuales estamos en desventaja respecto a otros profesionales, porque nos están reajustando nuestras remuneraciones en menor medida que el IPC", indicó la autoridad gremial.

Por último, se mencionó que más del 80% de causas se reagendarán debido a la movilización, sin dejar de lado los casos de personas privadas de libertad, violencia intrafamiliar, o de víctimas NNA, (niños, niñas, adolescentes).

PURANOTICIA