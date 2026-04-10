Asociación Chilena de Municipalidades exige al Gobierno claridad por beneficio de gas licuado

La Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) manifestó su inquietud frente a la ausencia de detalles sobre las ayudas estatales comunicadas recientemente. La alerta de la entidad surge a raíz de la falta de datos concretos para materializar la entrega de vales de gas licuado, una medida impulsada por el Gobierno para mitigar el alza en el precio de los combustibles.

Previamente, desde el Ejecutivo se había comprometido la distribución de un aporte directo de gas destinado a las familias, el cual sería canalizado por medio de las administraciones comunales. Para sustentar este subsidio, se contempló un financiamiento total de US$225 millones.

El malestar de la agrupación se hizo público luego de que los jefes comunales comenzaran a recibir múltiples consultas por parte de los vecinos respecto a la obtención de esta ayuda. Frente a este escenario, desde la ACHM advirtieron que “no cuentan con lineamientos claros que permitan orientar adecuadamente a la ciudadanía, generando incertidumbre en los territorios”.

En la misma línea, la organización profundizó en las dificultades que enfrentan las administraciones locales al señalar que “Alcaldes y alcaldesas de todo el país han planteado la necesidad urgente de conocer los procedimientos, requisitos y mecanismos de acceso. Sin esta información, los municipios no pueden responder ni implementar adecuadamente una medida que hoy es prioritaria para las familias”.

Pese a las críticas, la entidad gremial reafirmó su total disposición para trabajar en conjunto con el Gobierno y prestar la colaboración que se requiera. No obstante, fueron enfáticos en advertir las consecuencias de la demora: “Sin embargo, no es posible seguir esperando: la falta de definiciones está tensionando la gestión local y afectando directamente a las personas”.

Como punto de cierre, la asociación emplazó a las autoridades centrales a facilitar a la brevedad las herramientas indispensables para ejecutar el beneficio en las distintas comunas.

Para finalizar su declaración, sentenciaron: “El tiempo importa. Por ello, hacemos un llamado directo al Gobierno a entregar, con urgencia, la información necesaria para la correcta implementación de esta medida. Las familias no pueden seguir esperando”.

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