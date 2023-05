Así fue el crudo comité político de RN que analizó el fracaso electoral y que abrió el apetito de los disidentes a la gestión Chahuán

"Sincera, abierta, a veces en un tono fuerte en cuanto a la crudeza de las palabras”. De esta manera, una fuente de Puranoticia.cl en Renovación Nacional (RN) relató lo que fue el comité político ampliado efectuado este lunes 8 de mayo, instancia donde el partido de Chile Vamos repasó lo que fue la elección de este domingo para conformar el Consejo Constitucional.

Y es que desde la tienda de centro-derecha no tienen reparos en afirmar que fue un “muy mal resultado” en la contienda electoral de este 7 de mayo, motivo por el cual la directiva nacional, encabezada por el senador Francisco Chahuán y el diputado Diego Schalper, convocaron a una reunión de emergencia para analizar los pasos a seguir después de conseguir sólo cuatro consejeros; esto, teniendo en cuenta que las proyecciones internas eran de conseguir entre ocho a 10 representantes.

Cabe hacer presente que el pacto «Chile Seguro», que agrupa a los tres partidos de Chile Vamos, vale decir, la Unión Demócrata Independiente (UDI), Evolución Política (Evópoli) y el propio Renovación Nacional (RN), consiguió 11 consejeros constitucionales a nivel país, desglosados en seis de la UDI, cuatro de RN y uno de Evópoli. Un pésimo resultado si se compara con el Partido Republicano, que consiguió 23 representantes en el órgano que tendrá la misión de redactar una nueva propuesta de Constitución.

El mal resultado también se puede abordar desde la propia competencia interna de Chile Vamos, donde el gremialismo consiguió volver a liderar a la coalición de centro-derecha, gracias a los 867.696 votos conseguidos (8,86% a nivel nacional) versus los 724.577 sufragios logrados por la tienda de Chahuán (7,40%). Sólo a modo de comparación, el candidato del Partido Republicano por la región Metropolitana, Luis Silva Irarrázaval, consiguió 707.072, vale decir, estuvo a sólo 17 mil votos de obtener la votación de RN en todo el territorio nacional.

Otra arista que explica el mal resultado del partido con sede en Providencia, dice relación con el desempeño en la región de Valparaíso, bastión de Renovación Nacional en el país, pues el año 2018 la altísima votación de Francisco Chahuán le permitió arrastrar hacia el Senado a su compañero de lista, Kenneth Pugh; lo que se suma a los tres representantes que tienen en la Cámara de Diputados: Andrés Celis, en el Distrito 7; y Camila Flores y Andrés Longton, en el Distrito 6.

En la que se proyectaba como la “zona fuerte” de RN en el país, el pacto «Chile Seguro» consiguió 178.217 votos (16,57% del total regional), de los cuales la mayoría fue nuevamente para la UDI, que se impuso con 75.999 sufragios (7,06%) versus los 72.994 de RN (6,78%). Cabe hacer presente que los dos candidatos de Renovación Nacional por la zona fueron Leslie Briones Rojo (37.157 sufragios) y Gonzalo Ibáñez Santa María (35.837 preferencias).

REUNIÓN DE EMERGENCIA

Por todos estos antecedentes, Chahuán y Schalper (conocidos en la interna del partido como «La dupla Cha-Scha») convocaron de emergencia a un comité político ampliado para abordar lo que fueron los resultados electorales de este domingo 7 de mayo, instancia que se desarrolló en tono duro y fuerte –según fuentes de Puranoticia.cl en el partido– quienes, a pesar de ello, destacaron que siempre se desarrolló en un ambiente de tolerancia y, principalmente, “sin entrar en insolencias”.

“Ingresé a los 18 años a Renovación Nacional, hace ya 34 años, y tanto ayer como hoy me asiste, al igual que a ustedes, la profunda convicción de que nuestro partido es el llamado a ser un espacio de diálogo y entendimiento democrático en nuestro país. No debemos claudicar jamás en nuestro rol histórico de ser claves en la búsqueda de acuerdos y en poner siempre la política al servicio de las personas”, manifestó el senador y presidente de RN, Francisco Chahuán.

De igual forma, el legislador por la región de Valparaíso expuso en una carta dirigida a los militantes de la tienda de centro-derecha que “en nuestros 36 años de historia, nuestro partido ha sabido sortear las crisis amparados en un elemento central: la unidad. El llamado hoy es a unirnos más que nunca para enfrentar los desafíos que Chile y nuestro partido tienen por delante”.

EXIGIERON RENUNCIAS

Si bien, en la instancia se valoró el llamado, lo cierto es que no faltaron las voces críticas que incluso pidieron la renuncia de la mesa dirigida justamente por Chahuán, a quien apuntaron como el principal responsable del descalabro del partido en la elección constitucional; esto, principalmente por dos declaraciones polémicas que no cayeron muy bien: primero, cuando dijo que RN se abría a que una entidad estatal gestionara las pensiones y; segundo, cuando la semana pasada aseguró que la elección de consejeros era un plebiscito al Gobierno.

Esto último generó tensión incluso en la mesa directiva, pues fue el propio diputado Diego Schalper quien en entrevista con Radio Universo afirmó que lo expresado por Chahuán fue “una mala frase”. Además, la declaración cayó peor aún a la vista de los resultados, pues si se trataba de un “plebiscito al Gobierno”, la coalición «Unidad para Chile» consiguió más votos que la de Chile Vamos.

Una de las conclusiones más duras fue la manifestada por el senador Manuel José Ossandón, quien no sólo habría llamado por teléfono a Francisco Chahuán aconsejándole que diera un paso al costado de la testera del partido, sino que fue un paso más allá al señalar que “estoy convencido que Renovación Nacional no puede seguir formando parte de Chile Vamos. Somos parte de una coalición sin identidad y en el caso nuestro, tenemos socios que velan sólo por su conveniencia. Es el momento de tomar un rumbo propio”.

Respecto a lo ocurrido en la cita de emergencia, el diputado por Valparaíso, Andrés Celis, comentó a Puranoticia.cl que “lo que se expuso en esta comisión política ampliada fue, en términos generales, una serie de aprensiones en cuanto a que objetivamente el resultado de las elecciones fue muy malo para Renovación Nacional. Que había preocupación sobre el futuro que le depara al partido. Hubo algunas voces, –las menos, debo señalar– que consideraban que entre el mes de mayo hasta las elecciones de agosto, que no era bueno que la actual directiva siguiera, pero fueron los menos”.

A ello, el parlamentario que representa a la zona costera de la Quinta Región complementó sus dichos aseverando que “otros pensaban que la actual directiva no debe repostularse en las elecciones de agosto, lo cual personalmente me parece que no es presentable que uno tenga que vetar a los candidatos porque uno considere que lo haya hecho mal o bien. Para eso está la democracia y se verá a través del voto. Más de alguno pidió la renuncia de la mesa actual, pero también fueron los menos”.

CRÍTICAS DE LOS FLORES-MARÍN

Pero lo ocurrido el domingo también fue analizado por la diputada por la zona interior de la región de Valparaíso, Camila Flores, quien expuso que “cuando los partidos dejan de escuchar sus bases militantes, son castigados; y eso le ocurrió a los partidos de Chile Vamos Por el contrario, el Partido Republicano supo representar con consecuencia y convicción la preocupación y los anhelos de los chilenos. En su momento lo advertí”.

Similar opinión fue la que entregó el core Percy Marín, miembro de la comisión política de Renovación Nacional: “Cuando Chile Vamos cede a la izquierda en su discurso (ideología de género, paridad, ley de cuotas, escaños reservados, nueva Constitución, etcétera) peor aún, hacerlo sin ni siquiera consultar a sus bases, no se puede esperar otra cosa que una brutal y contundente derrota”.

ELECCIONES INTERNAS

En base a todo este descontento interno, desde la directiva de Renovación Nacional se decidió tomar dos cursos de acción: convocar para julio a un congreso ideológico del partido, donde esperan reflexionar colectivamente en torno a cuál será la propuesta política y programática que le ofrecerán al país y; convocar a elecciones internas de RN para el día 19 de agosto, dando cumplimiento de esta forma al estatuto y previo acuerdo con la comisión política respecto al itinerario a seguir después de los comicios.

“Tal como estaba previsto con semanas de anticipación y coincidente con el término del período que me corresponde presidir, hemos publicado el cronograma electoral que culminará con las elecciones internas de todos los órganos territoriales del partido del próximo 19 de agosto del año en curso. Del mismo modo, hemos convocado a un Consejo General Doctrinario para el mes de julio, donde podremos reflexionar en conjunto sobre el partido que queremos ser y construir en el nuevo escenario político nacional”, indicó el senador Francisco Chahuán a los militantes.

SE ABRE EL APETITO

Una vez masificada esta información, comenzaron las especulaciones en torno a quien podría asumir la testera de Renovación Nacional desde agosto. Uno de ellos fue el abogado Francisco Orrego, quien señaló en Radio Agricultura que “yo soy facho, soy de derecha, y cuando me conecto con los militantes de mi partido, de Arica a Punta Arenas, y converso con ese militante histórico que lleva 30 años, me dice ‘Pancho, yo quiero una dirigencia que represente ese ideario político’”. Y agregó que “si eso va de la mano con tener que encabezar a futuro una renovación en la dirigencia de mi partido, lo voy a hacer (…) A mí me gusta la política, me gusta la política partidaria, me gusta mi partido y quiero dar el siguiente paso que, lógicamente, es intentar conducirlo”.

Según consigna el diario La Tercera, el propio secretario general, Diego Schalper, sería otro interesado en liderar al partido, para lo cual incluso ya hablan de una lista que lo podría acompañar, integrada por el ex diputado Diego Paulsen, la ex subsecretaria Andrea Balladares y la ex seremi Denisse Madrid, entre otros personeros del partido.

El llamado a comicios internos también ha abierto el apetito de los “disidentes” de la actual mesa directiva, como por ejemplo de la senadora Paulina Núñez, quien analizó los comicios diciendo que fue “desastrosa para Renovación Nacional”; del ex diputado, ex ministro y ex presidente de RN, Mario Desbordes, quien comentó de la administración Chahuán que “hay una directiva inexistente” y que “en la interna ha sido desastrosa la gestión”; y también del mediático alcalde de Puente Alto, Germán Codina; entre otros.

