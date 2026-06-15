Asesinan a balazos a sujeto de 31 años tras una discusión con desconocidos en La Pintana

Un hombre de 31 años, con antecedentes penales, fue asesinado a balazos en la vía pública de La Pintana después de sostener una discusión con dos desconocidos.

El ataque ocurrió en el pasaje La Tuba donde la víctima, de nacionalidad chilena, falleció en un centro de salud cercano, hasta donde fue trasladado por familiares.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía ECOH Metropolitana y de la Brigada de Homicidios de la PDI, que realizaron peritajes en el sitio del suceso.

Al respecto, la fiscal ECOH Marcela Adasme señaló el fallecido "fue abordado por dos sujetos, de los cuales uno procedió a efectuar disparos en contra de la víctima".

Por su parte, el subprefecto Jimmy Lira, de la Brigada de Homicidios Sur, indicó que "la víctima sostuvo un altercado con al menos dos personas en la vía pública, quienes efectuaron múltiples disparos en su contra".

"Luego fue trasladado por familiares hasta un centro asistencial del sector, donde falleció producto de la gravedad de sus lesiones", añadió.

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